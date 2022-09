Barcelona inicia la tramitació per començar la transformació de la Model

El 2024 començarà la transformació de l'antiga presó de la Model, vuit anys després del seu tancament.

Quatre anys després de l’obertura de la Model als ciutadans, l’Ajuntament de Barcelona inicia la tramitació de la modificació del Pla general Metropolità per començar la seva transformació urbanística en dues fases i d’acord amb el procés participatiu amb els veïns.

El 2024 començarà la transformació de l'antiga presó de la Model, vuit anys després del seu tancament. El primer que es farà serà construir un institut-escola, un poliesportiu i un sistema de subministrament d'energia. A la vegada, s'obrirà un espai de memòria que ocuparà un edifici separat. La resta d'equipaments, com els pisos públics o el parc, es projecten per aquí cinc anys. Mentrestant, alguns espais s'obriran provisionalment per ús veïnal | Maite Boada