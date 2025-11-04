1952: L'any del Barça de les 5 copes
- L'any 1952, el Futbol Club Barcelona forja el famós emblema "Més que un club" en una temporada històrica.
- El masclisme que Carme Ruscalleda ha viscut des que va néixer
L'any 1952 el món viu en plena Guerra Freda. La tensió entre Occident i la URSS continua en augment i es fa tangent amb les proves nuclears i projectes espacials. A Cuba, Fulgencio Batista fa un cop d'estat, mentre la televisió anuncia per primera vegada una joguina: el Mister Potato, i se celebra la primera edició del certamen de Miss Univers.
Aquest mateix any, en l'àmbit esportiu, el Fubtol Club Barcelona viu una temporada brillant. El 1952 és un dels més gloriosos de la història del club blaugrana, any en què aconsegueix guanyar 5 títols i es converteix en un símbol d'orgull esportiu i popular de Catalunya en plena dictadura franquista. L'any que vas néixer, presentat pel periodista i locutor de ràdio Xavi Bundó, en aquesta nova entrega amb la cuinera Carme Ruscalleda i el fotògraf i periodista Emilio Pérez de Rozas, recupera aquest episodi històric a través de les imatges del NO-DO.
El Barça de les 5 copes
L'any 1952, el Barça culmina una temporada excepcional amb la conquesta de la Lliga, la Copa, la Copa Eva Duarte, la Copa Martini Rossi i la Copa Llatina, disputada al Parc dels Prínceps de París. I el NO-DO recull les imatges dels partits i les celebracions, on es mostra la intensitat i entusiasme de l'afició.
Un dels enfrontaments més destacats és el clàssic contra el Reial Madrid, disputat al camp de les Corts, on els blaugranes s'imposen en un partit ple de polèmica i emoció. L'any que vas néixer recull aquestes imatges del NO-DO, on es descriuen amb gran entusiasme els gols dels jugadors del Barça César i Vila i es fa ressò d'un "inevitable gol fantasma", que genera polèmica. Amb aquesta victòria, el Barça assegura el campionat de Lliga i consolida la seva hegemonia esportiva.
Celebracions multitudinàries
La celebració d'aquests èxits és multitudinària. Les càmeres del NO-DO enregistren el retorn dels jugadors després de guanyar la Copa Llatina al Parc dels Prínceps de París, on són rebuts a Mataró entre aplaudiments de simpatitzants abans d'emprendre una caravana triomfal fins a Barcelona. Viatgen en un vehicle cobert, amb els jugadors traient els caps per les finestres, una imatge ben diferent de les rues descobertes d'avui dia. A la seva arribada a la capital catalana, l'equip és rebut per l'Ajuntament de Barcelona i per milers d'aficionats que omplen els carrers per homenatjar els campions, en un ambient d'eufòria col·lectiva.
El reconeixement del règim franquista
El reconeixement arriba també des del règim franquista. En un gest d'exaltació nacional, Franco rep els jugadors del Barça al Palau del Pardo. A l'acte, el president del club, Enrique Martí Carreto, ofereix al dictador els trofeus obtinguts, un llibre commemoratiu de les noces d'or del Barça i els plànols del futur estadi —el que 5 anys més tard es convertiria en el Camp Nou. El NO-DO destaca la "adhesión del viejo club al Generalísimo", però darrere d'aquella cerimònia aparentment cordial, el club blaugrana representa també un espai de reivindicació simbòlica per a molts catalans.
Més que un club
Emilio Pérez de Rozas afirma que per a la ciutat aquests triomfs tenen "una càrrega política extraordinària", ja que, malgrat la submissió obligada al règim, el sentiment popular de victòria és viscut com un gest de dignitat i identitat col·lectiva. El famós emblema "Més que un club" es forja en aquesta època: el Barça de les 5 copes transcendeix l'àmbit esportiu i es converteix en un símbol de l'orgull i perseverança del poble català en temps difícils.
