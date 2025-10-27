Quatre anys buscant el cos d'en Pol Cugat: el testimoni de la seva mare
- En Pol Cugat va ser assassinat mentre vigilava una plantació de marihuana
- La seva mare en parla a El Segon Cafè i busca ajuda per localitzar el cos del seu fill
Fa quatre anys que la Carme Peguero busca el cos del seu fill per donar-li un enterrament digne. En Pol Cugat, de 25 anys, va ser assassinat el 21 d'octubre de 2021. El jove no tenia antecedents, però va cometre l’error d’acceptar vigilar una plantació de marihuana d’un company d'escola en una masia de les Borges Blanques.
“En Pol era molt alegre i extravertit“
La policia treballa amb la hipòtesi que, en no rebre els diners que li havien promès, el noi es va oposar que s’enduguessin la marihuana, un fet que hauria desencadenat la seva mort. “Se sospita que el van matar i que posteriorment en van amagar el cos”, explica el periodista Guillem Sánchez a El Segon Cafè de Cristina Villanueva.
Dos dies més tard de la seva mort, el 23 d'octubre, tres dels sospitosos van acudir als Mossos d'Esquadra i van assegurar que havien anat al xalet de la plantació i s'havien trobat amb un cadàver. No obstant això, quan els policies es van dirigir al lloc indicat van trobar la casa buida.
El testimoni de la seva mare i les novetats del cas
"En Pol era molt alegre i extravertit", explica la seva mare. S’havia emancipat feia poc de casa dels seus pares i mentre esperava l’arribada de la temporada d’hivern, per incorporar-se com a monitor d’escalada al Pirineu, va acceptar un habitatge amb una tasca que va resultar fatal.
Després de dos anys sense novetats en la recerca, el cas està pendent de judici. A partir de les investigacions judicials se sospita que el seu cos és traslladat de les Borges Blanques a Castelldans (Lleida), on es perd la connexió del seu telèfon mòbil. De fet, és la quarta vegada que la jutgessa demana a Google que esclareixi la geolocalització.
Dels nou investigats, sis passaran a ser testimonis. Això què implica? Que no seran processats pel crim i que quan hagin de declarar tindran l'obligació de dir la veritat. Una persona investigada té dret a guardar silenci, però un testimoni ha d'esclarir el que sap o pot ser condemnat per fals testimoni. "Espero que diguin on està, però no tinc fe", apunta la mare. També estan pendents de les proves biològiques que van trobar en el cotxe d'un dels implicats.
L’estratègia ara se centra en, com a mínim, localitzar el seu cos i tornar una mica de pau a la família.