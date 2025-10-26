Per què dormir amb plantes no és dolent per a la nostra salut?
- Les plantes només consumeixen un 0,1% de l'oxigen de l’habitació
Lluny del que se sol creure en diverses ocasions, dormir amb plantes no és perjudicial per a la salut. Tot el contrari: té múltiples beneficis. Així doncs, Mireia Altamira, divulgadora d’horticultura ecològica i domèstica del canal La Tanina, argumenta a Va de Verd que aquest mite és fals.
És habitual pensar que les plantes roben oxigen a l’hora de descansar, però la veritat és que la quantitat que necessiten per viure és ínfima. Mentre que els éssers humans consumeixen una mitjana del 3% de l’oxigen de l’habitació, les plantes només n’absorbeixen un 0,1%.
A més, cal mencionar que durant el dia realitzen la coneguda fotosíntesi, durant la qual aprofiten els rajos de sol i aigua per créixer i redueixen el diòxid de carboni de l’ambient, alliberant oxigen. Durant la nit, la falta de llum comporta que sí que en consumeixin i expulsin diòxid de carboni, però en quantitats molt petites.
Els beneficis de descansar amb plantes
De la mateixa manera que no hi ha evidència científica que sostingui aquest mite, sí que s’han fet estudis que exposen els beneficis de tenir plantes a l’interior del dormitori: purifiquen l’aire i ajuden a agafar el son i a reduir l'estrès, entre altres avantatges. De fet, tot depèn de la planta que sigui escollida, ja que, per exemple, les aromàtiques també tenen propietats calmants i poden ajudar a alleugerir el mal de cap.
Més enllà dels beneficis físics, emocionalment les plantes també hi juguen un paper clau. Contribueixen a crear un ambient acollidor i relaxant que afavoreix el nostre estat d’ànim i nivell d’energia, reduint, així, els nervis i l’angoixa.
Decora amb el verd més bonic la teva habitació
No totes les plantes estan fetes per dormir amb les persones. Per això, s’ha de saber quines són les millors espècies per decorar el nostre dormitori, tenint en compte les necessitats de cada una. Cal escollir aquelles que puguin viure a l’interior i que no necessitin una cura extrema que dificulti la seva adaptació a l’espai. De fet, les plantes són capaces de detectar la concentració d’oxigen ambiental i adaptar les seves necessitats segons aquesta.
Pels seus requisits, qualitats, mida i estètica, n’hi ha que esdevenen més ideals a l’hora de convertir-se en possibles candidates d’habitar el teu dormitori, a part de ser un element decoratiu espectacular. Es recomanen espècies com l’espatifil·li, la sansiviera, el potos, la monstera, la calathea o el ficus, entre altres.
Pels amants del fengshui, aquesta filosofia xinesa recomana no carregar el dormitori de plantes en cas que aquestes siguin molt grans. L’espígol, el bambú de la sort, l’orquídia o la crassula ovata són algunes de les preferides d’aquesta teoria per les seves propietats calmants i millora del benestar. A més, s’aconsella ubicar-les en llocs on no trobin obstacles: col·loca la teva planta sobre una tauleta, en un racó o en estanteries altes i gaudeix d’un ambient fresc, relaxant i ple d’energia.