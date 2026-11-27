La neu impulsa el Pirineu abans d'una temporada d'esquí de rècord
- La primera nevada important de la tardor tenyeix de blanc el Pirineu i alimenta les expectatives d'obertura de les estacions pel pont de la Puríssima
- Les estacions de Lleida encaren la temporada amb una inversió rècord de 31,45 milions d'euros i l'objectiu de superar els 1,6 milions de forfets
La primera nevada de consideració de la temporada ha arribat aquest dimecres al Pirineu i ha deixat gruixos destacats en diverses zones de muntanya, en un episodi que reforça les expectatives de les estacions d'esquí de cara al pont de la Puríssima. La baixada de temperatures també ha permès activar els sistemes de producció de neu artificial i accelerar els preparatius per a l'inici de la campanya d'hivern.
Les precipitacions han estat especialment abundants a la cara nord del Pirineu, tot i que la neu també ha arribat a vessants del sud. La cota s'ha situat entre els 1.000 i els 1.200 metres i, fins ara, no ha provocat incidències destacables a la xarxa viària.
Els models apunten que en les zones més afavorides es podrien acumular fins a uns trenta de centímetres de neu.
⛷️ Les darreres nevades animen les estacions d’esquí lleidatanes, que presenten la nova temporada. https://t.co/gaTlbcwWjU— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 27, 2026
Les estacions esperen obrir per la Puríssima
La nevada arriba en un moment clau per al sector. Diverses estacions han intensificat els treballs de preparació de pistes i confien poder disposar d'una oferta parcial d'esquí durant el pont de la Puríssima, sempre condicionada a l'evolució meteorològica dels pròxims dies.
La neu ha fet acte de presència tant al Pirineu occidental com a l'oriental. Complexos com Espot, Boí Taüll, Port Ainé, La Molina, Masella o Port del Comte han començat a veure's beneficiats per les precipitacions.
En canvi, Baqueira Beret ha hagut d'ajornar l'obertura prevista inicialment per a finals de novembre per la insuficient acumulació de neu. L'estació analitzarà els gruixos que deixin les pròximes nevades abans de fixar una nova data per a l'inici de la temporada.
Inversió rècord per modernitzar les instal·lacions
Les 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic de la demarcació de Lleida afronten la campanya amb una inversió conjunta de 31,45 milions d'euros, la més elevada registrada fins ara.
La major part d'aquesta xifra correspon a Baqueira Beret, que ha destinat 24 milions d'euros a diferents actuacions de modernització. Entre les principals novetats destaca la posada en servei del nou telecadira desembragable Mirador, que substitueix un remuntador en funcionament des de 1990, així com la renovació integral de la zona de la cota 1.800.
L'estació també ha reforçat la producció de neu amb nous innivadors i ha incorporat maquinària especialitzada per al condicionament de pistes.
En conjunt, les inversions del sector s'han orientat a renovar remuntadors, millorar l'experiència dels visitants, adequar instal·lacions i reforçar les mesures de sostenibilitat. Durant l'última dècada, les estacions lleidatanes han acumulat més de 174 milions d'euros en inversions.
Objectiu: superar una temporada històrica
El sector enceta l'hivern amb la mirada posada a repetir o fins i tot millorar els resultats de l'any passat, quan es van vendre prop d'1,6 milions de forfets i l'activitat vinculada a la neu va generar un impacte econòmic directe superior als 352 milions d'euros.
L'esquí continua sent un dels principals motors econòmics de les comarques de muntanya, tant per l'activitat turística que genera com pels llocs de treball que sosté de manera directa i indirecta.
L'esquí nòrdic, pendent del conflicte educatiu
Un dels factors d'incertesa de la temporada és la possible reducció de les excursions i sortides escolars, després que una part del professorat hagi decidit no participar-hi com a mesura de protesta per reclamar millores laborals.
L'impacte, però, no serà uniforme. Algunes estacions d'esquí alpí consideren que l'afectació serà limitada perquè reben pocs grups escolars o perquè aquests provenen principalment de fora de Catalunya.
En canvi, les estacions vinculades a l'esquí nòrdic i alguns complexos amb una elevada presència d'activitats escolars alerten que podrien notar una reducció de visitants entre setmana, especialment en programes formatius relacionats amb els esports de neu.
El futur de Tavascan continua encallat
La situació més incerta continua sent la de l'estació de Tavascan. Les converses per al seu traspàs continuen aturades mentre l'Ajuntament de Lladorre resol diversos tràmits administratius pendents.
Aquesta situació manté en suspens el futur de la part alpina de l'estació, que ja no va obrir la temporada passada. En canvi, l'activitat d'esquí nòrdic sí que té garantida la seva obertura aquest hivern.