‘La clemenza di Tito’. Mozart torna a la Roma imperial per parlar de passió, política i perdó
- Quatre úniques funcions al Liceu per descobrir aquesta joia de Mozart, amb Jordi Savall al capdavant de Le Concert des Nations
Reivindicació de la monarquia en temps convulsos
Quan el 1791, Wolfgang Amadeus Mozart va rebre l'encàrrec d'escriure una òpera per a la coronació de Leopold II com a rei de Bohèmia, travessava un moment econòmic difícil. Per això no va dubtar a acceptar la proposta i va compondre a correcuita La clemenza di Tito, mentre treballava també en La flauta màgica i en el Rèquiem, que deixaria inacabat. La va acabar en unes poques setmanes.
Feia dos anys de la Revolució Francesa i les monarquies europees veien trontollar els fonaments del seu poder. En aquest context, qui millor que el geni de Salzburg per posar música a una obra que reivindicava l'autoritat de la monarquia clàssica.
La clemenza di Tito ens trasllada a la Roma imperial i explica la història de l'emperador Tito Vespasià, traït pel seu amic Sesto, enamorat de Vitellia. Aquesta, moguda pel ressentiment i l'ambició, l'empeny a participar en un complot per assassinar l'emperador. Però l'atemptat fracassa i els conspiradors són descoberts.
Al final, Tito haurà de decidir què fa amb ells, tot i que el títol ja ens fa un petit espòiler sobre com acabarà la història. L'emperador opta pel perdó i renuncia a la venjança. Entén que la seva grandesa no rau tant en la capacitat de castigar com en la de mostrar clemència.
Mozart contribueix així a reivindicar la figura del monarca il·lustrat. És una obra de propaganda política que proposa un model de governant que exerceix el poder amb moderació, justícia i humanitat, en un moment en què les monarquies europees començaven a sentir l'amenaça dels ideals revolucionaris.
El cant del cigne de l'òpera sèria
Però no només el món dels imperis estava en transformació. La mateixa tradició operística vivia un moment de canvi. La clemenza di Tito s'inscriu plenament dins del gènere de l'òpera sèria, amb una trama ambientada en l'antiguitat, conflictes morals i polítics i personatges nobles com emperadors, reis i herois.
La frase «Primo la parola, dopo la musica», a la qual fa al·lusió el mestre Jordi Savall en l'entrevista, resumeix una concepció del teatre musical en què la música està al servei de la paraula i de l'acció dramàtica. En aquesta tradició, els recitatius fan avançar la història i les àries permeten als personatges expressar les seves emocions. Una estructura que Mozart respecta, però que transforma amb una gran riquesa expressiva i psicològica.
El gènere, però, ja començava a perdre protagonisme davant l'òpera buffa, més centrada en personatges quotidians i situacions còmiques. El mateix Mozart havia contribuït a aquesta renovació amb obres com Les noces de Fígaro i Così fan tutte.
La clemenza di Tito és, en aquest sentit, el cant del cigne de l'òpera sèria: una de les últimes grans obres mestres d'una tradició que estava arribant al final del seu cicle. També seria l'última òpera escrita per Mozart, tot i que La flauta màgica, composta en paral·lel, s'estrenaria menys d'un mes després. El compositor moriria el desembre d'aquell mateix any, amb només 35 anys.
Jordi Savall, al capdavant de Le Concert des Nations
En aquesta producció, Jordi Savall dirigeix la seva orquestra, Le Concert des Nations, amb instruments d'època i una interpretació que busca recuperar la sonoritat de les formacions musicals de finals del segle XVIII.
El projecte compta també amb un cor jove, la Capella Nacional de Catalunya. «Un cor molt jove que cantarà la música amb tota la intenció i tota la passió que aquesta música requereix, però sense utilitzar el vibrato, donant força a la paraula», ha explicat el director.
Les àries permeten als personatges expressar les emocions més profundes amb una bellesa exquisida i ofereixen grans moments de lluïment vocal. El tenor nord-americà Jack Swanson, que debuta al Gran Teatre del Liceu en el paper de Tito Vespasià, defineix l'òpera com «una peça meravellosa, una història magnífica i amb una música veritablement increïble». L'acompanyen Aurora Marthens en el paper de Vitellia i la mezzosoprano francesa Marianne Crebassa com a Sesto, un personatge que en l'època de Mozart interpretaven els castrati.