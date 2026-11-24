Augmenten un 10% les denuncies per agressions sexuals als Mossos
- Els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment del 30% de les denúncies per violència masclista en una dècada i del repunt de les agressions sexuals
- Creixen un 16,3% les denúncies per violència masclista per retencions il·legals
Els Mossos d'Esquadra han registrat un augment del 30% de les denúncies per violència de gènere a Catalunya en els últims deu anys. La dada forma part de l'anàlisi elaborada amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Entre el 2016 i el 2025 s'han comptabilitzat una mitjana de 14.350 denúncies anuals, una xifra que evidencia la dimensió persistent d'aquesta problemàtica.
Entre les dades que més preocupen destaca l'increment dels delictes relacionats amb la violència sexual. Les agressions sexuals han augmentat un 10,4% respecte de l'any anterior. També creixen les detencions il·legals (+16,3%), les coaccions (+6,6%) i els delictes de descobriment i revelació de secrets (+7,7%). Segons els Mossos, moltes d'aquestes conductes estan "estretament relacionades" amb dinàmiques de dominació i control sobre les víctimes.
Més de 13.800 denúncies aquest any
Fins al 31 d'octubre de 2026, la policia catalana ha instruït 13.878 denúncies per violència masclista, un 4% menys que en el mateix període de l'any anterior. Tot i aquesta lleugera davallada global, els Mossos remarquen que alguns delictes associats a la violència contra les dones continuen mostrant una evolució preocupant, especialment aquells vinculats a la violència sexual i al control exercit pels agressors.
Els maltractaments en l'àmbit de la llar continuen sent la tipologia delictiva més freqüent, amb el 37,5% dels fets denunciats. Els segueixen les amenaces (19,7%) i els trencaments de condemna derivats de l'incompliment de mesures judicials de protecció, que representen el 16,5% de les denúncies. Aquestes conductes continuen configurant el nucli principal dels casos detectats per la policia.
Violència de gènere en altres entorns
Mentrestant, el 99% de les dones afirma haver viscut alguna forma de violència sexual en entorns d’oci nocturn, segons el sisè informe de l’Observatori Noctàmbul@s de la Fundació Salut i Comunitat. L’estudi, elaborat a partir de més d’un miler d’enquestes arreu de l’Estat, alerta de la persistència d’aquestes conductes i posa el focus en la distància existent entre les experiències denunciades per les víctimes i la percepció dels agressors.
El sindicat Metges de Catalunya també ha presentat l'estudi 'Encarnat el malestar', que conclou que el 36,8% de les metgesses afirma haver patit alguna situació de discriminació o assetjament per raó de gènere en el seu entorn laboral.
L’Acadèmia del Cinema Català ha fet balanç dels quatre anys de funcionament del seu Departament contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, posat en marxa el 2023 per prevenir, detectar i actuar davant situacions d’abús i discriminació dins el sector audiovisual. L'Acadèmia ha intervingut en vuit ocasions, ha comunicat un cas a la Fiscalia i ha aplicat mesures cautelars en quatre expedients, que han comportat la suspensió de drets i/o la prohibició de participar en activitats de la institució, inclosos els Premis Gaudí.
Sis feminicidis i preocupació pel negacionisme
En la seva expressió més extrema, la violència masclista ha deixat aquest 2026 sis feminicidis, quatre dels quals corresponen a l'àmbit de la violència de gènere.
Els Mossos alerten també que un dels principals reptes actuals és la proliferació de discursos negacionistes i continguts de desinformació que qüestionen l'existència de la violència masclista o en minimitzen l'impacte, i reivindiquen una resposta col·lectiva davant una realitat que "interpel·la tota la societat".