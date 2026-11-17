La Plaça de Catalunya recupera la il·luminació i el Festival de Nadal
- La protesta pel dret a l'habitatge es trasllada a Plaça Sant Jaume, on s'obre un nou interrogant sobre la seva decoració nadalenca
- El consistori encara posa en dubte si la il·luminació de Plaça de Catalunya estarà a temps pel dia de l'encesa
Barcelona ja escalfa motors per donar la benvinguda a Nadal. La ciutat ultima els preparatius d'una de les èpoques més esperades de l'any amb novetats en alguns dels seus espais més emblemàtics, però també amb alguns interrogants encara per resoldre.
Després del desallotjament de l'acampada pel dret a l'habitatge a Plaça de Catalunya, l'Ajuntament recuperarà l'espai per a les celebracions i manté la previsió d'instal·lar-hi tant la il·luminació nadalenca com el tradicional Festival de Nadal. La voluntat municipal és que la plaça pugui participar en l'encesa oficial del 26 de novembre, encara que la inauguració de tota la proposta lumínica no està del tot confirmada.
El regidor de Cultura, Xavier Marcé, assegura que s'està treballant perquè la plaça disposi de les llums previstes, tot i que no garanteix que s'hi instal·lin exactament les mateixes peces d'autor que s'havien dissenyat inicialment. El marge de temps disponible per completar el muntatge és un dels factors que ha condicionat aquesta decisió.
Un nou obstacle
Quan es pensava que ja s'havia resolt la decoració i les activitats de Nadal a la ciutat arriba un nou interrogant, ara a Plaça Sant Jaume. La protesta pel dret a l'habitatge continua amb una vaga de fam iniciada per activistes que s'han traslladat des de Plaça de Catalunya, després de l'episodi del desallotjament.
La seva presència, en un dels racons de l'espai on també està previst col·locar l'arbre de Nadal de Mercabarna, planteja dubtes sobre la convivència entre la protesta i la programació festiva.
De moment, el govern municipal no preveu renunciar a cap dels elements anunciats. El conseller de Cultura defensa que la voluntat és mantenir el tractament nadalenc de la plaça i instal·lar-hi l'arbre, sempre que les circumstàncies ho permetin. També s'ha mostrat convençut que les reivindicacions dels activistes no haurien d'impedir el desenvolupament de les activitats previstes i pensa que "són compatibles".
Així, Barcelona afronta les setmanes prèvies a Nadal amb una situació social encara oberta.
Un viatge visual per les postals de Nadal
Una de les principals apostes d'aquesta edició estava prevista a la Plaça de Sant Jaume, on les façanes de l'Ajuntament i del Palau de la Generalitat s'unirien per primera vegada en un espectacle de màping que combina l'art digital, la música i l'imaginari nadalenc de la mà de l'artista Alba G. Corral.
La idea és que les façanes de les dues institucions es transformin en una única pantalla de grans dimensions. La proposta s'inspira en les postals nadalenques del segle XX i en l'univers creatiu d'artistes com Salvador Dalí i Joan Miró.
Flors, arbres, fulles i formes orgàniques evocaran un paisatge mediterrani d'hivern en una composició que vol fugir de les imatges nadalenques més convencionals. Marcé, ha definit la iniciativa com una proposta innovadora i arriscada, mentre que l'artista ha reivindicat el valor de la creació digital feta manualment davant les imatges generades amb intel·ligència artificial.
El projecte compta amb un pressupost de 315.000 euros, finançat a parts iguals per l'Ajuntament i la Generalitat. A més de les projeccions, les dues façanes incorporaran una decoració floral amb predomini de tons vermellosos.
Quin serà l'horari de l'espectacle?
El màping s’estrenarà el 26 de novembre a les 19.00 hores, coincidint amb l'encesa dels llums de Nadal de Barcelona. L'endemà, 27 de novembre, a les 20.00 hores, tindrà lloc la inauguració artística amb una actuació en directe de la violoncel·lista i compositora islandesa Björt Rùnars, resident a Barcelona.
Els dies posteriors les projeccions es podran veure cada dia des de les 18.30 hores i es repetiran cada quinze minuts. Les sessions de les 18.30, 19.30 i 20.30 hores comptaran, a més, amb ambientació sonora per completar l'experiència.
El pessebre es queda a l'interior del consistori
Una altra de les tradicions que ja té ubicació confirmada és el pessebre municipal. Per tercer any consecutiu, s'instal·larà al pati de carruatges de l'Ajuntament, on es podrà visitar a partir del 12 de desembre. La proposta tornarà a anar a càrrec de l'Associació de Pessebristes de Barcelona, que mantindrà l'aposta per una representació de caràcter tradicional.
Amb aquesta decisió, l'Ajuntament repeteix el format dels darrers anys i evita tornar a situar el pessebre al centre de les controvèrsies que havien envoltat aquesta instal·lació. Per la seva banda, el pessebre de la Generalitat obrirà les portes al públic el 19 de desembre.