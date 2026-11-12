'Andy Warhol. Pop icons' arriba al Palau Martorell de Barcelona amb més de 180 obres inèdites
- L'exposició 'Andy Warhol. Pop icons' repassa l'univers del geni del Pop Art a través de peces procedents de col·leccions privades
- La mostra, que coincideix amb el 40è aniversari de la mort de l'artista, es podrà visitar fins al 4 d'abril de 2027
Barcelona es prepara per submergir-se en l'univers d'un dels artistes més influents del segle XX. El Palau Martorell obre les portes a 'Andy Warhol. Pop icons', una gran exposició que reuneix més de 180 obres de l'artista nord-americà i que permet redescobrir les diferents facetes del creador que va transformar els objectes quotidians i les cares més conegudes del seu temps en autèntiques icones de la cultura popular.
La mostra arriba coincidint amb el 40è aniversari de la mort de Warhol, el 22 de febrer de 1987, i proposa un viatge per la seva trajectòria artística i personal. Les peces, procedents de col·leccions privades i exposades en comptades ocasions, inclouen pintures, serigrafies, dibuixos, fotografies i Polaroids. Una oportunitat per acostar-se tant a les creacions més famoses com a aspectes menys coneguts de la vida de l'artista, fins al 4 d'abril del 2027.
De les llaunes Campbell a les estrelles de Hollywood
Entre les obres que es podran contemplar hi ha algunes de les imatges més representatives de l'imaginari warholià. Les cèlebres llaunes de Sopa Campbell’s comparteixen protagonisme amb els retrats de figures com Marilyn Monroe, Liz Taylor, Mick Jagger i Michael Jackson, rostres que Warhol va convertir en símbols d'una època.
L'exposició també s'endinsa en el món de la música, la moda i el glamur a través de retrats de personalitats com Grace Jones, Valentino i Armani. A més, incorpora portades de discos tan emblemàtiques com la de 'The Velvet Underground & Nico' i 'Love You Live', dels Rolling Stones, que evidencien la influència de l'artista molt més enllà de les galeries i els museus.
Un altre dels atractius del recorregut és la selecció de fotografies Polaroid, que permet descobrir el procés creatiu de Warhol. Abans de traslladar molts dels rostres a les seves obres, l'artista experimentava amb la fotografia i capturava personatges del seu entorn, en una mena de laboratori visual que revela una mirada més espontània i íntima.
Vuit mirades a l'artista
Lluny de seguir una cronologia convencional, 'Andy Warhol. Pop icons' s'organitza en vuit seccions temàtiques que connecten diferents moments i interessos de la seva trajectòria. El recorregut passa pels seus inicis als anys cinquanta, el naixement del Pop Art i la construcció de les grans icones mediàtiques, però també explora la seva relació amb la societat, la música, la moda i la fama.
Entre els àmbits més singulars destaca el dedicat a l'espiritualitat i als orígens de l'artista, una dimensió menys coneguda que conviu amb la imatge pública del Warhol provocador, extravagant i fascinat per la cultura de masses. La mostra també recupera la sèrie 'Ladies and Gentlemen', que ofereix una altra perspectiva sobre la representació de la identitat i l'èxit.
Aquesta estructura permet entendre com Warhol tornava una vegada i una altra sobre determinats temes, reinterpretant-los i donant-los nous significats. Una manera de treballar que va acabar convertint la repetició en un dels trets més característics del seu llenguatge artístic.
El museu barceloní dedica una gran retrospectiva a l'artista de The Factory amb més de 200 obres, fotografies, Polaroids, càmares seves i portades de discos.
El seu llegat, 40 anys després
Produïda i organitzada pel Palau Martorell i Arthemisia, en col·laboració amb Art Motors, l'exposició està comissariada per Edoardo Falcioni, col·leccionista d'art, i Lola Durán Úcar, doctora en Història de l'Art i Cultura Visual.
Amb aquesta proposta, Barcelona se suma a impulsar el llegat d'un creador que va qüestionar els límits entre l'art i el consum, entre la cultura popular i la de luxe. Quatre dècades després de la seva mort, les seves imatges continuen formant part de l'imaginari col·lectiu i mantenen intacta la seva capacitat de captivar noves generacions.
Una invitació a mirar de nou un artista que va demostrar que, en el món de la cultura popular, gairebé qualsevol cosa podia convertir-se en una icona.