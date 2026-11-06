On i com veure el debat de les eleccions generals del 29 de novembre a RTVE
RTVE Catalunya celebra aquest diumenge 8 de novembre, a les 22.00 hores, el primer debat electoral amb els candidats per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. La trobada, moderada pels periodistes Gemma Nierga i Lluís Falgàs, permetrà conèixer i confrontar les propostes de les diferents formacions polítiques abans de la cita amb les urnes.
On i a quina hora es pot veure el debat electoral?
El debat electoral es podrà seguir en directe diumenge 8 de novembre, a partir de les 22.00 hores, a través dels diferents canals i plataformes de RTVE:
- La 1: emissió en desconnexió territorial per a Catalunya.
- La 2Cat: retransmissió íntegra del debat en directe.
- Ràdio 4: seguiment en directe per ràdio.
- RTVE Play: emissió en directe a través de la plataforma digital de RTVE.
Segueix el debat electoral en directe a RTVE Play
A més, la web de RTVE Catalunya oferirà un seguiment minut a minut del debat, amb les intervencions dels candidats, les principals declaracions i els moments més destacats de la trobada. El debat també es podrà seguir a través del compte de X (Twitter) de RTVE Notícies, amb les declaracions i els moments més rellevants de la nit.
El debat tindrà una durada aproximada de 100 minuts i se celebrarà a l'estudi 5 del Centre de Producció de RTVE Catalunya, a Sant Cugat del Vallès.
Quins candidats participen en el debat?
Cinc candidats per Barcelona participaran en el debat electoral organitzat per RTVE Catalunya: Jordi Hereu, del PSC; Ernest Urtasun, de Comuns - Front Ampli; Gabriel Rufián, d'ERC; Xavier García Albiol, del PP; Míriam Nogueras, de Junts i Juanjo Aizcorbe, de Vox.
Quins temes es tractaran durant el debat?
El debat estarà dividit en quatre blocs temàtics que abordaran algunes de les principals preocupacions de la ciutadania.
El primer se centrarà en els serveis públics i les infraestructures, amb qüestions com la sanitat, l'educació, les pensions, Rodalies, l'AVE i l'aeroport. El segon abordarà la immigració, la convivència i la seguretat ciutadana.
Després d'una breu pausa, els candidats debatran sobre l'habitatge, el cost de la vida i l'economia, incloent-hi els salaris, la fiscalitat i l'accés al mercat laboral.
Finalment, el quart bloc tractarà els possibles pactes polítics, el model territorial, l'autogovern de Catalunya, l'escenari posterior a l'amnistia i la llengua.
Un minut final per adreçar-se als espectadors
La trobada acabarà amb el tradicional minut d'or, en què cada candidat disposarà de 60 segons per adreçar un últim missatge a l'audiència. Les intervencions seguiran l'ordre de menor a major representació parlamentària: Vox, PP, Junts, ERC, Comuns - Front Ampli i PSC.
Per garantir un repartiment equilibrat dels temps, els candidats disposaran d'un cronòmetre visible durant les seves intervencions. L'ordre d'obertura i tancament dels quatre blocs temàtics s'ha decidit per sorteig.
El debat estava previst inicialment per al 2 de novembre, però es va ajornar arran del tràgic accident ferroviari, en senyal de respecte a les víctimes, els familiars i totes les persones afectades.