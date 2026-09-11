L'independentisme es mobilitza de nou per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta
- Les entitats reclamen noves mobilitzacions a la tardor per celebrar el 10è aniversari de l'1-O
El moviment independentista ha tornat a sortir al carrer per la Diada nacional de Catalunya. Sota el lema "Hi soc. Hi som. Pel present independència", la mobilització ha comptat amb tres convocatòries a Barcelona, Girona i Amposta.
Les manifestacions descentralitzades que també es van celebrar l'any passat van aconseguir reunir a 41.000 persones, segons fonts oficials. Pels organitzadors, van ser més de 100.000.
Les entitats convocants Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, consideren que l'independentisme "està guanyant pulsió social i suports" després d'uns anys de "desànim".
Crida a una nova mobilització a la tardor
En declaracions a la premsa abans d'iniciar-se la manifestació, el president de l'ANC, Josep Vila, ha demanat que hi hagi "continuïtat" a la manifestació de la Diada per "engruixir l'independentisme". També ha reclamat un "nou embat" de mobilitzacions cap a la independència, però ha matisat: "El començarem si tots hi som".
“🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 #Diada2026@assemblea i @omnium fan una crida per un "nou embat" cap a la independència.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2026
🗣️"No som on voldríem. Avui hi ha motius per a l'esperança, la gent hi és" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/G5nFIb8QsD“
Des d'Òmnium Cultural també han celebrat la mobilització de la jornada. "No som on voldríem. Avui hi ha motius per a l'esperança, el país hi és, la gent hi és", ha afirmat el seu president, Xavier Antich. El líder d'Òmnium ha assenyalat que el conflicte polític només es resoldrà "amb l'exercici de l'autodeterminació".
Dues columnes a Barcelona sobre present i futur
El tret de sortida ha estat com de costum a les 17:14 hores. La novetat d'aquest any ha estat la mobilització a Barcelona amb dues columnes. La columna Present ha sortit des de Gran Via amb el carrer de Casanova, travessa plaça Universitat i finalitza a plaça Catalunya. Aquesta part de la manifestació ha estat integrada per membres de les entitats convocants, així com altres col·lectius.
La columna Futur ha sortit des de Via Laietana amb la plaça de la catedral, passant per la ronda Sant Pere fins a plaça Catalunya. En aquest sector, hi han participat assemblees territorials del Barcelonès i sectorials de dones, bombers, docents i pagesia. Ho han fet acompanyats de col·lectius juvenils, dels Comitès de Defensa per la República (CDR) i la plataforma Meridiana Resisteix.
Aliança Catalana hi participa per segon any
Aliança Catalana ha participat per segon any consecutiu en la manifestació de la Diada. La seva líder, Sílvia Orriols, ha reivindicat la seva presència perquè considera que "és l'única opció independentista que hi ha al Parlament". Sobre les crides a la unitat formulades per altres formacions polítiques, Orriols ha defensat la unitat dels catalans "en unes úniques sigles", que serien les del seu partit.
“🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 #Diada2026@CatalunyaAC participa per segon any consecutiu a la manifestació independentista.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2026
🗣️@orriolsderipoll: "Som favorables a la unitat, els catalans ens hem d'arreplegar en unes úniques sigles" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/oIIxsY5AdT“