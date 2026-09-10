La Diada institucional arrenca a Sant Boi recordant els 50 anys de la primera mobilització després del franquisme
- El president Illa reivindica la recuperació de la democràcia, mentre diverses mobilitzacions marquen també la vigília de la Diada
Tret de sortida als actes institucionals de la Diada enguany. Aquest dimecres al vespre a Sant Boi de Llobregat, coincidint amb el 50è aniversari de la primera manifestació de l'Onze de Setembre celebrada després del franquisme, es van commemorar la mobilització històrica de 1976, considerada un dels símbols de la recuperació de les llibertats democràtiques a Catalunya durant la Transició.
Reivindicació del llegat democràtic
Durant l'acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va posar l'accent en la lluita que va permetre recuperar la democràcia i les institucions d'autogovern.
També hi ha participat l'advocat i polític Miquel Roca, un dels pares de la Constitució espanyola, que va reivindicar la vigència dels valors democràtics i la necessitat de continuar treballant per preservar-los.
Concentració al Fossar de les Moreres
Paral·lelament als actes institucionals, l'Esquerra Independentista ha convocat una concentració aquest dijous a la tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. La protesta s'ha organitzat contra la presència de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en aquest espai memorial, dedicat a la memòria dels defensors de Barcelona morts durant el setge de 1714.
El missatge institucional de Salvador Illa
La jornada prèvia a la Diada culminarà amb el tradicional missatge institucional del president de la Generalitat, que s'emetrà aquest vespre des del Palau de la Generalitat amb motiu de la celebració de l'Onze de Setembre. El missatge es podrà seguir per Ràdio 4 i RTVE Play.