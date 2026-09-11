Catalunya celebra la Diada amb una crida d’Illa a la unitat i una nova mobilització independentista
- La Diada es commemora amb els actes institucionals tradicionals i una nova manifestació independentista als carrers de Barcelona
- Illa ha reivindicat la unitat del país per afrontar reptes com l’educació i la reforma del finançament autonòmic, i ha demanat no qüestionar el sentiment de pertinença dels catalans
Catalunya commemora aquest divendres la Diada Nacional amb una jornada marcada pels actes institucionals, les ofrenes florals i les mobilitzacions independentistes arreu del territori.
La Diada ha arrencat amb les tradicionals ofrenes florals davant el monument a Rafael Casanova, a la ronda de Sant Pere de Barcelona. Institucions, partits i entitats reten homenatge a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, just al punt on va resultar ferit l'11 de setembre de 1714, a l’actual cruïlla entre la ronda de Sant Pere i el carrer Ali Bei.
Els primers a participar-hi han estat els Mossos d'Esquadra, encapçalats per la consellera d'Interior, Núria Parlon, que han fet la guàrdia d'honor al monument. Al llarg del matí hi passen representants del Govern, de la Mesa del Parlament, de l'Ajuntament de Barcelona, d'entitats socials, sindicats i formacions polítiques.
“🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 #Diada2026— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2026
Tradicional ofrena floral al monument Rafael Casanova.
🔸Els més matiners, els @Mossos amb la consellera Parlon | @ilianaviera
➕ Info: https://t.co/LwXY160PYy pic.twitter.com/hLTEUM6zzV“
Entre les absències destaquen les de la CUP, Aliança Catalana, Vox i el PPC, que no participen en l'acte. La commemoració es desenvolupa en una Diada marcada pel debat polític sobre la cohesió social, l'auge de l'extrema dreta i les discrepàncies dins del moviment independentista.
Illa reivindica la unitat del país
En el seu missatge institucional amb motiu de la Diada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la unitat per afrontar els principals reptes del país.
Illa ha assenyalat qüestions com la millora de l’educació, l’accés als serveis públics i la reforma del model de finançament autonòmic com a objectius que requereixen consens i treball conjunt. El president també ha demanat no posar en dubte el sentiment de pertinença dels catalans, independentment de la seva sensibilitat política o origen.
Dues columnes en la manifestació independentista
La mobilització organitzada per les entitats independentistes està prevista a partir de les cinc de la tarda a Barcelona.
La manifestació sortirà simultàniament des de dos punts de la ciutat: la confluència de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la Via Laietana, a l’altura de la plaça de la Catedral. Les dues columnes recorreran els seus itineraris fins a confluir a la plaça de Catalunya, on tindrà lloc l’acte final de la convocatòria.
Acte institucional al TNC
La jornada culminarà al vespre amb l’acte institucional de la Diada al Teatre Nacional de Catalunya.
L’edició d’enguany estarà especialment marcada pel cinquantè aniversari de la Diada celebrada a Sant Boi de Llobregat l’any 1976, una commemoració considerada un dels símbols de la recuperació de les llibertats democràtiques durant la Transició.
La Diada es desenvolupa també amb activitats culturals, commemoratives i reivindicatives en nombrosos municipis catalans, que recorden el caràcter institucional i ciutadà de la festa nacional de Catalunya.