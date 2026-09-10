Salvador Illa: "Ningú és més català que ningú"
- Illa defensa la catalanitat de les persones nascudes fora de Catalunya en el missatge amb motiu de la Diada
- Recupera el missatge íntegre del president des del Palau de la Generalitat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha centrat el seu tradicional missatge per la Diada nacional de Catalunya a defensar la convivència i alertar sobre els discursos d'odi. El cap de l'executiu també ha fet una crida a la unitat política davant qüestions com l'educació, l'habitatge, el finançament autonòmic i les infraestructures.
Es tracta de la tercera vegada que Illa celebra la Diada com a president de la Generalitat. Passat l'equador de la legislatura, ha incidit en la catalanitat de les persones nascudes fora de Catalunya davant de l'ascens de forces d'ultradreta.
"Som i volem continuar sent un sol poble"
Illa ha recuperat la idea d'un sol poble de Paco Candel per destacar el "sentiment de pertinença" que hi ha darrere les grans fites que s'han assolit aquest últim any a Catalunya com els avenços contra el càncer i l'Alzheimer o el primer cotxe elèctric produït a Martorell. "A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble", ha afirmat.
Per aquest motiu, ha demanat sentir orgull que persones nascudes vingudes d'Andalusia, Extremadura, el Marroc o Colòmbia, se sentin catalans "de ple dret amb deures també per complir" . En paraules seves: "Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes".
“🏛️#Diada2026 | Illa defensa la catalanitat de les persones nascudes a Andalusia, al Marroc o Colòmbia.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 10, 2026
🗣️ "A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble. Ningú és més català que ningú" | @RTVECatalunya
📲 https://t.co/KpDAI5AGH0 pic.twitter.com/fcBv2lZ7ud“
"A casa nostra l'odi no hi té cabuda"
El president ha rebutjat els discursos d'odi cap a les persones vingudes de fora que viuen a Catalunya. "No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència. A casa nostra l'odi no hi té cabuda", ha manifestat. Sobre aquesta idea, Illa ha defensat que Catalunya és "un país ric i divers".
“🏛️#Diada2026 | Illa assenyala que "l'odi no hi té cabuda" davant les persones vingudes d'arreu.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 10, 2026
🗣️ "No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya" | @RTVECatalunya
📲 https://t.co/KpDAI5AGH0 pic.twitter.com/iEd6VR1cml“
Educació, infraestructures, habitatge i finançament
En el missatge institucional, Illa també ha demanat "unitat de país" com la que es va viure en la Diada del 1976 a Sant Boi ara fa 50 anys o en la lluita contra els incendis d'aquest estiu. Ho ha fet per resoldre àmbits que "durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients". En aquesta línia, ha manifestat la determinació del Govern a resoldre qüestions com l'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic.
"Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya", ha assenyalat.
“🏛️#Diada2026 | Illa reclama "unitat de país" per resoldre àmbits com l'educació, les infraestructures, l'habitatge i el finançament autonòmic.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 10, 2026
🗣️ "Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya" | @RTVECatalunya
📲 https://t.co/KpDAI5AGH0 pic.twitter.com/9lxDMb7X2p“
Implicar-se en les solucions dels reptes globals
El president també ha aprofitat el discurs per demanar que Catalunya s'impliqui en les solucions als grans reptes globals. Illa ha mencionat que "està en joc" la seguretat i l'autonomia d'Europa, la irrupció de la intel·ligència artificial i la capacitat d'adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. Segons el cap de l'executiu, "Catalunya s'està preparant bé i amb ambició per afrontar-los amb solvència" al costat de la Unió Europea, la pau, la humanitat i la ciència.