Tres detinguts en les protestes contra l'acte d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres
- La manifestació de l'esquerra independentista acaba amb càrregues policials, tres detinguts i sis investigats
- Orriols acusa els partits independentistes de traïció per "mercadejar" amb els drets dels catalans
La manifestació de l'esquerra independentista contra l'acte d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres en la vigília de la Diada s'ha saldat amb tres detinguts i sis investigats. Els Mossos d'Esquadra havien blindat la plaça per evitar que les dues concentracions s'ajuntessin. Els antiavalots han carregat en diverses ocasions contra els manifestants antifeixistes que se situaven fora del Fossar.
“🚨 Càrregues policials en la manifestació de l'esquerra independentista contra l'acte d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres | @RTVECatalunya pic.twitter.com/eMftjQT5mt“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 10, 2026
A l'interior de la plaça s'han concentrat prop d'un centenar de membres d'Aliança Catalana. Mentre que fora protestaven contra el seu acte més de 300 persones. Entre els dos sectors hi havia una distància de prop de 30 metres.
Alguns dels manifestants han aconseguit accedir a la plaça i han llençat pintura als simpatitzants d'extrema dreta quan la líder de la formació, Sílvia Orriols, pronunciava el seu discurs. La policia ha detingut a aquestes persones.
Orriols acusa els partits independentistes de "traïció"
La líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha acusat els líders independentistes "d'inacció, connivència i traïció" en el seu discurs des del Fossar de les Moreres. "La casta política ha mercadejat amb els nostres drets i somnis a canvi de privilegis i càrrecs. És hora que ells perdin els privilegis i càrrecs i el nostre poble recuperi els drets i l’esperança", ha defensat. Orriols també ha fet una crida a "esfondrar l’estructura colonial" que, segons diu, "l’enemic" ha teixit a Catalunya "per comprar silencis i complicitats".
“🔵 @orriolsderipoll (@CatalunyaAC) acusa els diferents governs de la Generalitat de "mercadejar" amb els drets dels catalans.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 10, 2026
🗣️ "No anem a Ítaca ni a Suïssa ni a Waterloo. Anem de dret a l'estat català lliure" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/9CpNRMh7TQ“
"No anem a Ítaca ni a Suïssa ni a Waterloo. Anem de dret a l'estat català lliure", ha reblat Orriols.
La líder d'Aliança Catalana ha hagut d'entrar i sortir escortada de la plaça mentre l'increpaven nombroses persones participants en la manifestació de l'esquerra independentista.