Detinguda la mare del nadó mort trobat a la Mina
- La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets
Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys, presumptament relacionada amb la mort d'un nadó localitzat sense vida al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Segons diverses fonts periodístiques, l'arrestada és la mare de l'infant.
Els fets es remunten a dimecres al voltant de les 13.00 hores, quan la policia va rebre un avís per la localització del cos sense vida d'un bebè a l'interior d'un edifici del barri de la Mina.
Segons la informació difosa, el cos del nadó va ser trobat dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un bloc de pisos del carrer de Llevant. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles policials i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Investigació oberta
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'ha fet càrrec de les diligències per aclarir les circumstàncies de la mort. La investigació continua oberta i es manté pendent dels resultats de l'autòpsia.
Per ara, les autoritats no han facilitat detalls sobre les causes de la mort ni sobre les possibles responsabilitats penals. Els resultats forenses seran determinants per avançar en l'esclariment del cas.