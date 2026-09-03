Troben les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, on l'estaven buscant
- Els Mossos d'Esquadra 'l'han localitzat a l'habitatge familiar on feia dies que es concentraven les tasques de recerca
- Els pares del menor, detinguts dimecres a València, han estat traslladats aquest dijous a l'immoble
Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó d’uns 18 mesos desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, on l'estaven buscant des de feia dies. La troballa s'ha produït aquest dijous en el marc de la investigació oberta arran de la desaparició del menor, d'uns divuit mesos.
A la tarda, els agents han traslladat els pares del petit fins a l'immoble. La parella havia estat detinguda dimecres per la Policia Nacional a València i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat d'Amposta.
Investigació oberta des del cap de setmana
La investigació es va activar després que l'avi del menor denunciés la seva desaparició. Des de llavors, els Mossos han dut a terme diverses actuacions per esclarir els fets i localitzar el nadó.
Des d'aquell moment, la recerca es va centrar en l'immoble, on finalment s'han localitzat les restes del menor. Durant la intervenció policial efectuada el cap de setmana a l'habitatge familiar, els agents van localitzar una trentena de gossos. Alguns dels animals eren morts i la resta es trobaven en un estat evident de desnutrició.
El cas continua sota secret d'actuacions i, de moment, no han transcendit més detalls sobre les circumstàncies de la troballa.
Seguiment dels serveis socials
Segons ha explicat l'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts relacionats amb la família.
"Des de l'Ajuntament teniem diferents actuacions sobre aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili, aquesta info la van requerir i la vam depositar a l'ens que en la va reclamar i ha quedat dins la investigació"
L'alcalde ha confirmat que existia un seguiment per part dels serveis socials, mentre la investigació policial i judicial continua en marxa per aclarir els fets.