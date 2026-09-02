La Policia Nacional deté a València els presumptes pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara
- Els Mossos d'Esquadra investigaven des de fa dies un habitatge al carrer Major de Santa Bàrbara
- La policia catalana també examina la mort d'un nadó trobat dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos de la Mina, a Sant Adrià de Besòs
La Policia Nacional ha detingut a Castelló una parella com a presumpta autora de l'homicidi del seu fill de 18 mesos. La investigació es va iniciar després que l'avi patern denunciés que la mare li havia comunicat la mort del nadó i que l'havia enterrat en una caixa de cartró.
El cas està relacionat amb la desaparició d'un nadó que els Mossos d'Esquadra investiguen des de fa dies a Santa Bàrbara, al Montsià. Els agents inspeccionen un habitatge situat a l'entorn del carrer Major del municipi per localitzar possibles restes del menor, tot i que, de moment, no n'han trobat cap.
L'immoble està precintat des d'aquest cap de setmana, després que s'hi localitzessin una trentena de gossos, alguns morts i la resta en estat de malnutrició. Paral·lelament, els investigadors intentaven aclarir la relació dels pares amb la desaparició del nadó.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el tribunal d'instància d'Amposta manté oberta una causa per la desaparició del menor, que està sota secret de les actuacions.
Els Mossos continuen ara les tasques de recerca a Santa Bàrbara per determinar què va passar realment amb el nadó. La parella té cinc fills més, dos dels quals estan tutelats per la Generalitat Valenciana, mentre la investigació continua oberta.