Manresa es personarà en la causa per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys
- Commoció per la mort violenta d'un veí de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca
- Els dos menors detinguts, de 15 i 16 anys, continuen a disposició de la Fiscalia de Menors
La ciutat de Manresa ha expressat el seu condol per la mort violenta d’un home de 45 anys que va perdre la vida després de ser apunyalat la matinada de dimarts. L’Ajuntament celebrat un minut de silenci i ha anunciat que es personarà en el procediment judicial com a acusació particular.
La víctima era veí de Castellnou de Bages i una persona molt coneguda a la comarca, fet que ha provocat una gran consternació entre veïns i representants institucionals.
Els dos detinguts són menors d’edat
De moment, els Mossos d’Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys presumptament relacionats amb els fets.
Els dos joves es troben a disposició de la Fiscalia de Menors, que haurà de determinar les mesures judicials pertinents. Segons ha transcendit, els arrestats tenien antecedents previs.
Una baralla entre diversos joves, principal hipòtesi
Les primeres línies d’investigació apunten que l’agressió mortal s’hauria produït en el context d’una baralla entre dos grups formats per quatre o cinc persones a cada bàndol.
Els investigadors treballen ara per reconstruir el desenvolupament exacte dels fets i determinar si hi van participar més persones, motiu pel qual no es descarten noves actuacions policials.
Interior rebutja els discursos d’odi
La consellera d’Interior ha confirmat que els dos menors detinguts són nascuts a Catalunya i ha criticat els discursos d’odi que, segons ha assegurat, algunes formacions polítiques han alimentat arran del cas.
La titular d’Interior ha demanat evitar conclusions precipitades mentre la investigació continua oberta i s’esclareixen totes les circumstàncies dels fets.
Retirar les armes blanques del carrer
La consellera també ha remarcat que el Departament treballa per reduir la presència d’armes blanques a l’espai públic i reforçar les actuacions preventives.
Tot i això, ha advertit que hi ha problemàtiques socials i de convivència que requereixen una resposta més àmplia que l’estrictament policial i que cal abordar des de diferents àmbits per prevenir episodis de violència greu.