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Les notícies de RTVE Catalunya

Manresa es personarà en la causa per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys

  • Commoció per la mort violenta d'un veí de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca
  • Els dos menors detinguts, de 15 i 16 anys, continuen a disposició de la Fiscalia de Menors
Representants del Govern i de l'Ajuntament de Manresa amb els familiars de la víctima durant el minut de silenci
Representants del Govern i de l'Ajuntament de Manresa amb els familiars de la víctima durant el minut de silenci ACN | Nia Escolà
Beatriz Gálvez Garcés
Beatriz Gálvez Garcés

La ciutat de Manresa ha expressat el seu condol per la mort violenta d’un home de 45 anys que va perdre la vida després de ser apunyalat la matinada de dimarts. L’Ajuntament celebrat un minut de silenci i ha anunciat que es personarà en el procediment judicial com a acusació particular.

La víctima era veí de Castellnou de Bages i una persona molt coneguda a la comarca, fet que ha provocat una gran consternació entre veïns i representants institucionals.

Minut de silenci a Manresa per l’home de 45 anys mort en un apunyalament la matinada de dimarts.
Manresa recorda l'home mort en un apunyalament mentre continua la investigació oberta

Els dos detinguts són menors d’edat

De moment, els Mossos d’Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys presumptament relacionats amb els fets.

Para todos los públicos Dos menors detinguts per la mort a ganivetades d’un home a Manresa
Els Mossos han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort ha ganivetades d'un home a Manresa.

Els dos joves es troben a disposició de la Fiscalia de Menors, que haurà de determinar les mesures judicials pertinents. Segons ha transcendit, els arrestats tenien antecedents previs.

Una baralla entre diversos joves, principal hipòtesi

Les primeres línies d’investigació apunten que l’agressió mortal s’hauria produït en el context d’una baralla entre dos grups formats per quatre o cinc persones a cada bàndol.

Els investigadors treballen ara per reconstruir el desenvolupament exacte dels fets i determinar si hi van participar més persones, motiu pel qual no es descarten noves actuacions policials.

Interior rebutja els discursos d’odi

La consellera d’Interior ha confirmat que els dos menors detinguts són nascuts a Catalunya i ha criticat els discursos d’odi que, segons ha assegurat, algunes formacions polítiques han alimentat arran del cas.

La titular d’Interior ha demanat evitar conclusions precipitades mentre la investigació continua oberta i s’esclareixen totes les circumstàncies dels fets.

Retirar les armes blanques del carrer

La consellera també ha remarcat que el Departament treballa per reduir la presència d’armes blanques a l’espai públic i reforçar les actuacions preventives.

Tot i això, ha advertit que hi ha problemàtiques socials i de convivència que requereixen una resposta més àmplia que l’estrictament policial i que cal abordar des de diferents àmbits per prevenir episodis de violència greu.

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