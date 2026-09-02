Investiguen la troballa d’un nadó mort a la Mina
- Els Mossos investiguen la mort d’un nadó trobat dins d’una bossa de plàstic en un bloc de pisos de la Mina, a Sant Adrià de Besòs
- La policia catalana també inspecciona una casa de Santa Bàrbara per trobar indicis d’un altre nadó desaparegut
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d’un nadó que ha estat localitzat sense vida aquest migdia en un bloc de pisos del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El cos es trobava dins d’una bossa de plàstic amb sang en una escala comunitària de l’edifici.
Segons la informació disponible, la policia ha rebut l’avís d’un testimoni entre les 13.00 i les 14.00 hores després de detectar una bossa ensangonada en un replà d’una de les comunitats del bloc situat al carrer Llevant.
“🚨Troben un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un edifici del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 2, 2026
👮 Els @mossos investiguen els fets. pic.twitter.com/hRyOCOeBIF“
Descobriment del cos
Quan els agents s’han desplaçat fins al lloc dels fets i han obert l’embolcall, han localitzat el cadàver del nadó. La zona ha quedat acordonada mentre es duien a terme les primeres diligències policials.
La comitiva judicial s’ha traslladat a l’edifici per procedir a les actuacions corresponents. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort i determinar l’origen dels fets. De moment, la policia catalana no ha informat de cap persona detinguda relacionada amb el cas. La investigació continua oberta i sota secret policial mentre es recullen proves i testimonis.
Busquen un altre nadó a Santa Barbara
Els Mossos d'Esquadra també mantenen oberta una investigació per la desaparició d’un nadó a Santa Bàrbara (Montsià). Des de fa diversos dies, els agents inspeccionen un habitatge situat a l’entorn del carrer Major després que l’avi del menor presentés una denúncia per la seva desaparició. Segons les primeres informacions, per ara no s’han localitzat restes humanes a l’immoble.
L’habitatge va quedar precintat aquest cap de setmana arran de la localització d’una trentena de gossos, alguns morts i d’altres en estat de malnutrició. Paral·lelament, els investigadors intenten determinar la possible relació dels pares del menor amb la desaparició. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat que el tribunal d’instància d’Amposta manté una causa oberta per aquest cas, que es troba sota secret de les actuacions.