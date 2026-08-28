El 20% dels veïns afectats per l'esvoranc del Putxet no podran tornar a casa fins al 2027
- Els treballs de consolidació del terreny continuen condicionant el calendari de retorn dels afectats per l'esvoranc del Putxet
- L'aturada de la tuneladora endarrerirà diversos mesos la finalització de l'L9
Gairebé dos mesos després de l’esvoranc que va obligar a desallotjar desenes de famílies al Putxet, el Govern ja posa dates sobre la taula. No per a tothom, però sí per a una primera finca. Els veïns de Teodora Lamadrid 5 podrien tornar a casa en unes sis setmanes, cap a mitjan octubre, mentre que els residents de les tres finques que encara presenten més dificultats hauran d’esperar, com a mínim, fins a finals d’any o principis del 2027.
És el principal escenari que ha traslladat aquest divendres la Generalitat als afectats, després de setmanes de treballs per estabilitzar el terreny. L’esvoranc, produït el 7 de juliol en el marc de les obres de l’L9, va comportar el desallotjament de diversos edificis dels carrers de Teodora Lamadrid i Rubinstein. Des d’aleshores, el retorn s’ha anat fent de manera progressiva a mesura que les inspeccions i els sensors han confirmat que els immobles eren segurs.
Primera data
La novetat més immediata és per als residents de Teodora Lamadrid 5. Són 15 habitatges i un local comercial que, si els treballs mantenen el ritme actual, podrien tornar a estar operatius en un termini d’unes sis setmanes.
El Director General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha explicat que aquest horitzó és possible després d’un "mes d’agost en què els equips tècnics han treballat de manera continuada en la consolidació del subsòl".
No és, però, una data tancada. El retorn quedarà condicionat a l’evolució dels treballs i, sobretot, a les comprovacions de seguretat que es facin abans de permetre que els veïns recuperin definitivament l’ús dels seus habitatges.
Tres finques sense retorn
Per als residents de Teodora Lamadrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, el calendari és molt més llarg. En total, són 18 habitatges i 7 comerços que continuaran sense poder tornar a curt termini.
Aquests 18 habitatges representen aproximadament el 20% del total dels habitatges que van quedar afectats inicialment per l’esvoranc. La previsió actual situa el retorn a finals d’aquest any o principis del 2027, un cop s’hagin completat les tasques de consolidació del terreny.
La diferència entre els dos escenaris respon principalment a l’estat del subsòl. Durant les darreres setmanes s’han intensificat les injeccions de ciment per reforçar la zona afectada, però la resposta del terreny condiciona la velocitat de les obres. La Generalitat explica que no es tracta simplement d’augmentar els recursos o el nombre d’operaris: cal continuar injectant material fins a assolir les condicions de pressió i estabilitat necessàries.
La delegada del Govern, Pilar Díaz, ha remarcat que la prioritat continua sent garantir la seguretat abans d’autoritzar qualsevol nou retorn: "L’objectiu absolut del Govern és la seguretat de les persones", tot destacant que els terminis estan condicionats a l’evolució dels treballs de consolidació del terreny.
“🏗️ Dos mesos després de l’esvoranc del Putxet, el 20% dels veïns afectats encara no podran tornar a casa fins a principis de l’any vinent | @RTVECatalunya pic.twitter.com/GA1lRCWIA5“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 28, 2026
La tuneladora no pot avançar
L’altre efecte de l’incident va molt més enllà del calendari dels veïns. La tuneladora de l’L9 continua aturada i la represa de les obres obligarà a retardar diversos mesos la finalització del túnel.
Abans de tornar-la a posar en moviment, els responsables de l’obra volen acabar de consolidar el terreny i allunyar la màquina de la vertical dels edificis. El primer moviment previst és de prop de 20 metres, abans d’entrar en una nova fase de manteniment i revisió.
I després encara quedarà una altra passa: revisar què va provocar l’incident i modificar, si cal, els protocols de treball. El Govern vol determinar quines mesures de control addicionals s’han d’aplicar abans de reprendre la perforació.
Per això, ara mateix no hi ha una nova data per a la represa de la tuneladora ni per a l’acabament del tram de túnel. Només se sap que el calendari s’allargarà mesos. En aquest punt de l’obra encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació.
“🚧 La tuneladora de la L9 continua aturada després de l’esvoranc del Putxet | @RTVECatalunya pic.twitter.com/eQpcg2i452“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 28, 2026
El terreny marca el calendari
La Generalitat insisteix que l’objectiu no és accelerar els terminis, sinó garantir que el terreny ofereix les condicions necessàries abans de fer qualsevol pas.
La situació també explica per què els retorns no es poden fer tots alhora. Mentre una part dels edificis ja ha superat les comprovacions i els seus residents han pogut tornar, les tres finques que encara concentren més treballs continuen pendents de l’evolució del subsòl.