Detectada una nova esquerda al Putxet
- L'aparició d'una "petita cavitat" al soterrani d'un dels edificis afectats per l'esvoranc endarrereix al setembre el retorn del 40% dels veïns
- La Generalitat comença a pagar les compensacions i manté que els veïns de Sant Gervasi de Cassoles 54 podran tornar la setmana vinent
Una nova esquerda de "caràcter estructural" en un dels edificis afectats per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del Metro al Putxet obligarà a ajornar fins almenys el mes de setembre el retorn a casa de 4 blocs on hi viuen el 40% dels veïns afectats.
Segons ha explicat el director general d'infraestructures de mobilitat de la Generalitat, Ramón Ramírez, l'aparició d'aquesta esquerada suposa un "canvi de tendència" en les tasques que s'estan fent d'injecció i estabilització per assegurar la zona des de principis del mes de juliol. El problema s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permesa l'entrada ni acompanyats pels Bombers.
“🔴 El 40% dels veïns desallotjats per l'esvoranc causat per les obres del Metro al Putxet no podran tornar a casa fins al mes de setembre— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 31, 2026
👉 La detecció d'una nova cavitat a una finca del número 2 del carrer Rubinstein obliga a fer noves tasques de consolidació
🗣️ Ramon… pic.twitter.com/VIfUDO5EHt“
Malgrat aquesta incidència que endarrerirà el calendari que s'havia previst, la Generalitat assegura que els veïns del carrer Rubinstein 6 sí que ja han anat tornant a casa aquesta setmana, i que es manté la previsió que ho facin la setmana vinent els de Sant Gervasi de Cassoles 54.
La delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, també ha anunciat que a les pròximes hores els veïns i comerciants que han demanat bestretes de les compensacions a què tenen dret començaran a rebre les transferències de fons.
“🏘️ La Generalitat diu que en unes hores es començaran a pagar les compensacions als veïns i comerciants afectats— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 31, 2026
👉 La setmana vinent podran tornar als seus domicilis els veïns del número 54 de Sant Gervasi de Cassoles
🗣️ Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona pic.twitter.com/MZhspWtDk9“
El departament de Territori havia informat que la previsió era que el 60% dels veïns poguessin tornar a casa seva en dues setmanes, i això es podrà mantenir. En canvi, s'alenteix el retorn dels veïns de la resta de finques per aquesta nova esquerda, una situació que es dona per fet que no es podrà resoldre fins al setembre.