El Govern es reuneix a la Noguera per marcar el rumb del curs polític
- Salvador Illa reuneix el Consell Executiu a Os de Balaguer amb Rodalies, habitatge, seguretat i finançament al centre
- Els darrers episodis dels aiguats al litoral tarragoní i el col·lapse ferroviari durant l'eclipsi també obliguen a moure fitxa
El Govern de Salvador Illa afronta el retorn a l’activitat després de l’estiu amb la mirada posada en les principals carpetes de la legislatura.
Tot i que el curs polític ja ha arrencat formalment amb la reunió del Consell Executiu d’aquesta setmana, l’executiu celebra aquest divendres i dissabte una trobada estratègica al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer (la Noguera), per definir les prioritats dels pròxims mesos.
Després d'un estiu marcat pels aiguats, la crisi de mobilitat durant la jornada de l'eclipsi o la polèmica de les proves PISA, el Govern situa com a qüestions prioritàries per abordar durant la trobada les infraestructures de mobilitat, com ara Rodalies, però també l'execució del pressupost, seguretat i habitatge.
Infraestructures i mobilitat, al centre del debat
Entre les qüestions que marcaran la reunió destaquen les infraestructures de mobilitat. Sobre la taula hi ha projectes com Rodalies, la transformació de l’N-2 al Maresme, la variant de les Preses, els accessos als municipis de l’Aran, les obres de l’N-260, l’eix de Comiols, la seguretat de la C-28 i el corredor del Pont de Suert-Xerallo. El Govern també vol impulsar l’eix transversal ferroviari i definir el futur dels aeroports d’Alguaire i de la Seu d’Urgell.
“🟨 @Esquerra_ERC critica el silenci del Govern sobre el caos a Rodalies el dia de l'eclipsi i l'acusa d'erosionar la confiança de la ciutadania en les institucions— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 16, 2026
🗣️ @Elisendalamany: "Creiem que el país mereix molt més" pic.twitter.com/4btscuU2ul“
El recent col·lapse ferroviari el dia de l'eclipsi solar total, especialment a l'estació de Tarragona ha estat el darrer element de polèmica. De fet, la majoria de formacions han reclamat explicacions i els comuns fins i tot la compareixença al Parlament del director de Rodalies, Òscar Playà, per trobar-se de vacances mentre fallava el dispositiu habilitat. La mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, admetia que no s'havia previst una mobilitat tant alta a Tarragona sinó a les Terres de l'Ebre.
“🚆 El Govern reconeix les deficiències detectades en el pla de mobilitat de la tarda de l'eclipsi.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 25, 2026
🗣️"El dispositiu preveia més desplaçaments a les Terres de l'Ebre que al Camp de Tarragona i es va haver de modificar" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/tDD8z6FW4q“
Habitatge, pressupost i seguretat
L’executiu també analitzarà l’execució del pressupost i les polítiques d’habitatge, una de les principals preocupacions socials.
En matèria de seguretat, el Govern estudia reforçar els Mossos d'Esquadra i les unitats judicials. En una entrevista a EFE, la consellera Núria Parlón ha reclamat 1.700 agents més per assumir competències als ports i aeroports i ha apostat per intensificar la investigació i el patrullatge davant l’increment de les armes de foc relacionades amb el narcotràfic.
Educació i conflicte docent
Una altra de les carpetes obertes és el conflicte amb els docents. L’inici del curs escolar estarà marcat per la vaga convocada per al primer dia de classe.
El Departament d’Educació preveu anunciar noves aules d’acollida i la incorporació de tècnics sanitaris als centres, però els sindicats consideren que aquestes mesures ja formaven part dels compromisos adquirits anteriorment.
Amnistia, finançament i cicle electoral
Més enllà de l’acció de govern, el nou curs polític estarà condicionat per la possible aplicació definitiva de la llei d’amnistia, el debat sobre el nou model de finançament autonòmic i la negociació del traspàs de l’IRPF.
Paral·lelament, els partits començaran a preparar el cicle electoral que arrencarà amb les eleccions municipals i que marcarà la segona meitat de la legislatura.