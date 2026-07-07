El Govern reclama un dèficit asimètric per sobre del 0,2% del PIB
- La Generalitat demana suport a Junts i ERC per sortir del "cafè per a tots"
- Hisenda ofereix més dèficit però manté el 0,1% per a les autonomies
El Govern defensa la necessitat d’un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes. Després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), la Generalitat veu una porta oberta perquè Hisenda adapti els límits fiscals a la situació específica de cada territori.
La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha proposat en declaracions a TV3 que Catalunya pugui situar-se per sobre del 0,2% del PIB, superant l’actual límit uniforme del 0,1%. Argumenta que el sistema actual no reflecteix les diferències de finançament entre comunitats i perjudica aquelles que considera infrafinançades.
Crítica al model actual
Segons la consellera, el model vigent és un “cafè per a tots” que no té en compte la realitat econòmica de cada autonomia. Ha advertit que algunes comunitats amb menys recursos difícilment podran complir els objectius, mentre que altres amb millor finançament registren superàvit.
En paral·lel, Romero ha instat Junts i ERC a donar suport a una revisió dels objectius de dèficit durant la tramitació de la nova senda de finançament. Considera que un model flexible podria obtenir més consens polític que mantenir el límit actual.
Dalmau demana a Junts evitar el bloqueig
Precisament, ell conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha reclamat a Junts que no “condemni Catalunya al bloqueig” davant el debat al Congrés sobre la reforma del model de finançament autonòmic. En una entrevista a El Pais, ha subratllat la necessitat d’obrir una etapa de diàleg polític i ha posat com a exemple el que considera el retorn d’ERC a una política útil.
Dalmau ha defensat que la proposta pot significar 4.700 milions d’euros addicionals anuals per a Catalunya, insistint que bloquejar-la suposaria frenar el progrés del país. També ha remarcat que seria “impensable” que partits catalans impedeixin avenços en un model actual que considera caducat.
Proposta d’Hisenda i posició de les CCAA
El Ministeri d’Hisenda, liderat per Arcadi España, ha ofert a les autonomies una finançament rècord i més marge de despesa, però manté un dèficit del 0,1% del PIB per al període 2027-2029.
La proposta ha estat avalada pel Govern central i algunes comunitats, mentre que altres, especialment governades pel PP, hi han votat en contra per considerar-la insuficient.