El govern espanyol ofereix a les comunitats un marge de dèficit del 0,1% del PIB
- El Govern i ERC pressionen a Junts perquè doni suport al nou model de finançament
- Els Comuns demanen al govern mesures concretes més enllà de presentar els comptes
El Consell de Política Fiscal i Financera s'ha celebrat aquest dilluns amb dues carpetes sobre la taula: els pressupostos generals de l'Estat pel 2027 i la reforma del finançament autonòmic pactada per l'executiu espanyol amb ERC. Aquesta reunió entre el govern i les comunitats autònomes vol servir per fixar l'objectiu de dèficit, el primer pas per aprovar els comptes, però les autonomies governades pel PP volen situar en el debat la reforma del finançament malgrat no contemplar-se en l'ordre del dia.
Segons el Ministeri d'Hisenda, la proposta de l'executiu inclouria un increment del 8% del finançament atorgat a les comunitats autònomes i que podria ser superior si s'aprova la reforma del model de finançament. Per altra banda, s'augmenta el marge de dèficit fins als 5.849 milions, ja que s'ofereix un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029.
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha demanat esperar al següent consell de política fiscal que se celebrarà a finals de juliol per tractar el model de finançament: "Demanem un nou model i volem que s’aprovi. Esperem que tothom estigui una mica a l’altura”.
Pel PP català es tracta d'un consell de política fiscal "buit de contingut" per no tractar el finançament. Una qüestió que veu com una "moneda de canvi" i un cas de "negligència política" de Pedro Sánchez per continuar com a president. El secretari general dels populars catalans, Juan Fernández, reclama que el nou finançament estigui basat en "dades objectives" i en "consens institucional": "Una cosa és defensar un nou model de finançament i l'altra acceptar-ho simplement perquè Sánchez necessitar aguantar un dia més a la Moncloa".
Illa i ERC apel·len el 'Sí' de Junts al finançament
El president de la Generalitat ha instat a Junts que "estigui a l'altura" i voti a favor del nou model de finançament al Congrés dels Diputats. En una entrevista a Rac1, Salvador Illa confia que "ben aviat" s'aprovi la reforma i ha afirmat que manté les "vies obertes de diàleg" amb els de Puigdemont. En la mateixa línia, des d'Esquerra apel·len a la "responsabilitat" dels juntaires.
Junts refreda la possibilitat del seu suport al nou finançament. El seu portaveu, Jordi Rius, critica que "perpetua el cafè per a tots" i que no resol un "dèficit fiscal crònic". Per això, demanen a PSC i ERC a pactar un model que sigui "equivalent" a un concert econòmic.
Els Comuns reclamen mesures més enllà dels comptes
Sobre els pressupostos, els Comuns exigeixen al PSOE mesures concretes i evitar que quedi en una "estratègia publicitària" davant de formacions com Junts i PNB que donen la legislatura per esgotada. "La prioritat ara és que el PSOE faci el que cal i el que depèn de l'executiu", ha reclamat Gerardo Pisarello, portaveu dels Comuns. En aquest sentit, demanen que s'aprovi un decret per prorrogar els lloguers, regular els lloguers de temporada, derogar la llei mordassa i incrementar les inversions en dependència.