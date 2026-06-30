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Cafè d'idees

Juan Fernández acusa Junts de fer de "salvavides" de Sánchez

  • El secretari general del PP a Catalunya creu que Sánchez "ha iniciat un procés per mantenir-se al poder" amb el "cens especial"
  • El diputat popular defensa la "prioritat nacional si és basada en l'arrelament" i en la Constitució
No recomendado para menores de 12 años Juan Fernández acusa Junts de fer de "salvavides" de Sánchez
Cafè d'idees - Juan Fernández acusa Junts de fer de "salvavides" de Sánchez
CAFÈ D'IDEES - RTVE.es

El nou secretari general del Partit Popular (PP) a Catalunya, Juan Fernández, ha acusat Junts de fer de "salvavides de Pedro Sánchez" si no està "disposat a canviar la situació i convocar eleccions" amb una moció de censura. "Qualsevol partit que faci de salvavides a Pedro Sánchez és còmplice de la seva corrupció", ha criticat el diputat popular en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4.

Recentment escollit com a número 2 del PP català, Fernández ha descartat que tingui previst reunir-se amb el seu homòleg de Junts, Jordi Turull. A la vegada, que ha negat un apropament amb els de Puigdemont ni que hi hagi la possibilitat de pactes o acords amb ells per fer fora a Pedro Sánchez de la Moncloa. "Tenim un mandat de responsabilitat, de posar-nos d'acord per fer política en favor dels ciutadans. Al Parlament o al Congrés hem votat junts PP i Junts sense parlar de reunions, pactes o acords", ha explicat.

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