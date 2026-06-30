Juan Fernández acusa Junts de fer de "salvavides" de Sánchez
- El secretari general del PP a Catalunya creu que Sánchez "ha iniciat un procés per mantenir-se al poder" amb el "cens especial"
- El diputat popular defensa la "prioritat nacional si és basada en l'arrelament" i en la Constitució
El nou secretari general del Partit Popular (PP) a Catalunya, Juan Fernández, ha acusat Junts de fer de "salvavides de Pedro Sánchez" si no està "disposat a canviar la situació i convocar eleccions" amb una moció de censura. "Qualsevol partit que faci de salvavides a Pedro Sánchez és còmplice de la seva corrupció", ha criticat el diputat popular en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4.
“☕ @JuanFernandezB acusa Junts de fer de "salvavides de Pedro Sánchez" si no està "disposat a canviar la situació i convocar les eleccions"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 30, 2026
🗣️ "Qualsevol partit que faci de salvavides a Pedro Sánchez és còmplice de la seva corrupció"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/mzy0f9K6PA“
Recentment escollit com a número 2 del PP català, Fernández ha descartat que tingui previst reunir-se amb el seu homòleg de Junts, Jordi Turull. A la vegada, que ha negat un apropament amb els de Puigdemont ni que hi hagi la possibilitat de pactes o acords amb ells per fer fora a Pedro Sánchez de la Moncloa. "Tenim un mandat de responsabilitat, de posar-nos d'acord per fer política en favor dels ciutadans. Al Parlament o al Congrés hem votat junts PP i Junts sense parlar de reunions, pactes o acords", ha explicat.
“☕ @JuanFernandezB diu que "de moment" no té previst reunir-se amb @jorditurull com a nou secretari general del @ppcatalunya— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 30, 2026
🗣️ "Al Parlament o al Congrés hem votat junts PP i Junts sense parlar de reunions, pactes o acords"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/i48tsfDlvl“