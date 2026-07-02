Alícia Romero: "Si a Catalunya hi ha un infern fiscal, en tot cas el va posar en marxa Junts per Catalunya"
- La consellera d'Economia descarta una baixada d'impostos i es defensa de les acusacions dels de Puigdemont
- En una entrevista a L'Altaveu al pati reconeix que Catalunya encara no està preparada per gestionar el 100% de l'IRPF
La consellera d’Economia, Alícia Romero, celebra en una entrevista a L'Altaveu al pati l’aprovació dels primers pressupostos del govern de Salvador Illa, amb els vots favorables del PSC, ERC i Comuns. Amb aquesta llum verda per part de la cambra catalana es posa fi al període més llarg en democràcia sense nous pressupostos a Catalunya i representen alhora un respir per l'executiu.
Romero reivindica uns comptes que ascendeixen a gairabé 50.000 milions d'euros. "Són 4.700 milions d'euros més per a Catalunya, per finançar millor l'educació, la sanitat i les polítiques socials", assegura.
Successions i fiscalitat
Romero respon amb contundència a les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa el Govern d'haver convertit Catalunya en "un infern fiscal". La consellera recorda que la darrera reforma de l'Impost sobre Successions i Donacions, aprovada el 2020, va tirar endavant amb els vots favorables de Junts, ERC i els Comuns. "Si a Catalunya hi ha un infern fiscal, en tot cas el va posar en marxa Junts per Catalunya ara fa quatre o cinc anys, no pas el Govern dels socialistes", sentencia.
“Si a Catalunya hi ha un infern fiscal, en tot cas el va posar en marxa Junts per Catalunya ara fa quatre o cinc anys, no pas el Govern dels socialistes“
Els pressupostos aprovats eliminen 22 taxes, però no incorporen cap rebaixa d'impostos. Tot i això, Romero explica que el Govern analitza, juntament amb la Universitat de Barcelona, possibles ajustos fiscals per afavorir la continuïtat de les empreses familiars i millorar la capacitat d'atraure i retenir talent.
La consellera defensa, en qualsevol cas, mantenir una política fiscal "més justa i progressiva". "Qui més té o qui més hereta és qui ha de contribuir més", conclou.
Finançament singular
La consellera admet que alguns dels compromisos inclosos als pressupostos depenen directament del Govern espanyol, com la línia orbital ferroviària o el Consorci de la Zona Franca. Tot i això, destaca que una part d'aquests acords ja s'han començat a desencallar en la comissió bilateral Generalitat-Estat celebrada el mes de juny.
Pel que fa al nou model de finançament singular, Romero confia que pugui aprovar-se "més aviat que tard" al Congrés dels Diputats, tot i admetre que encara cal construir una majoria parlamentària. En aquest sentit, fa una picada d'ullet a Junts per Catalunya perquè s'hi sumi.
La titular d'Economia també reconeix que la Generalitat encara no està en condicions d'assumir la recaptació del 100% de l'IRPF. "No estem preparats ni tecnològicament ni des del punt de vista organitzatiu", afirma. Per això, explica que el Govern està reforçant l'Agència Tributària de Catalunya amb "més recursos que mai" perquè estigui preparada quan arribi l'habilitació legal.