Llum verda als primers pressupostos d'Illa amb PSC, ERC i Comuns
- El Govern registra uns comptes de prop de 50.000 milions amb un augment del 22%
- Posen fi a més de tres anys sense aprovació de nous pressupostos
El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous els pressupostos de la Generalitat per al 2026, els primers del govern de Salvador Illa. Els comptes han tirat endavant amb els vots favorables del PSC, ERC i Comuns, mentre que la resta de grups hi han votat en contra.
Els comptes suposen un punt d’inflexió polític i econòmic. Els últims pressupostos aprovats pel Parlament daten del 10 de març del 2023 i ja que posen fi a més de tres anys sense nous comptes, el període més llarg en democràcia catalana. A més, garanteixen la continuïtat d’un govern en minoria i donen estabilitat per esgotar la legislatura. Tot i estar destinats formalment per al 2026, es perfilen com els que han de regir la resta de la legislatura.
Pressupost rècord i més despesa pública
El pressupost per al 2026 ascendeix a 49.162 milions d’euros, fet que representa un augment de 9.126 milions respecte als darrers comptes aprovats, els del 2023. Salut lidera l’assignació , seguida d’Educació i Drets Socials.
Acords amb ERC i Comuns
Els comptes incorporen 25 esmenes pactades en comissió parlamentària entre PSC, ERC i Comuns. En total, s’hi destinen 893 milions d’euros addicionals: 533 milions associats als acords amb ERC i 360 milions als compromisos amb els Comuns.
Aquestes partides formen part de les disposicions addicionals incloses per assegurar el suport dels socis parlamentaris.
Més ingressos i reducció del dèficit
Els ingressos no financers previstos per al 2026 se situen en 48.231 milions d’euros, amb un creixement del 27,9% respecte als darrers pressupostos. La major part prové del model de finançament, amb 32.894 milions, seguit dels tributs propis i cedits i dels recursos finalistes.
El Govern calcula un dèficit del 0,1% del PIB, equivalent a 329,6 milions d’euros. També preveu una reducció del deute públic del 28,4% al 27,4%, amb l’objectiu d’arribar al 22,2% un cop es formalitzi la cancel·lació del FLA.