Els preus energètics disparen el cost de la vida
- Les onades de calor fan augmentar el consum elèctric i mantenir climatitzada una llar costa un 17% més de mitjana
- La retirada de les bonificacions situen el preu de la benzina i el dièsel a prop dels màxims del mes de març
L'ús intensiu d'aires condicionats i ventiladors pot incrementar la factura de la llum entre 20 i 30 euros al mes. I amb les altes temperatures viscudes el mes passat, fruit d'onades de calor persistents, el cost de mantenir una llar climatitzada s'ha disparat de mitjana un 17%.
A més a més, sense la rebaixa de l'IVA que es va implantar a la primavera per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran, l'impacte encara és més evident. Per això, l'única solució per a moltes famílies que no poden fer front a la despesa extra és retallar les hores de consum.
També s'ha de tenir en compte que en els darrers mesos en el mercat de l'electricitat ha canviat un vell paradigma. Per a les llars amb tarifa regulada, ja no compensa esperar a la matinada per posar la rentadora o el rentaplats. La franja més econòmica ha passat a ser la del migdia i primera hora de la tarda (de les 14h a les 18h). En bona part perquè són les hores on més energia solar entra al sistema i això permet abaratir els preus del 'pool'.
Combustibles més cars
Els que es mouen per carretera aquests dies també els costa més omplir el dipòsit. Avui respostar benzina a una estació de servei costa de mitjana 1,67 euros per litre, un 13% més que fa un any (1,48 euros/litre). L'increment encara es nota més si el vehicle funciona amb dièsel perquè en aquest cas l'augment arriba al 25%. Si fa un any costava 1,43 euros/litre, ara costa 1,78 euros/litre.
A més a més, cal tenir en compte que els preus dels carburants d'ara encara estan subvencionats. El descompte impositiu aplicat pel govern espanyol per paliar els efectes de la guerra dels Estats Units amb l'Iran i el tancament de l'estret d'Ormuz, ja no és de 20 cèntims per litre com era al principi, però aquest agost continua sent de 10 cèntims per litre.
La previsió de l'executiu era anar-lo eliminant progressivament fins al 30 de setembre, de manera que el més probable és que, si el preu del petroli no afluixa, el cost de la benzina i el dièsel vagi a l'alça en les properes setmanes.
Inflació persistent
Tot plegat fa que, després d'uns mesos en què la inflació havia mantingut una certa estabilitat, ara l'escenari hagi canviat. Segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estdística (INE), al juliol l'IPC interanual es va enfilar al 3,5%, tres dècimes més que al juny. És la xifra més alta registrada des del maig del 2024 i bona part d'aquest increment es pot atribuir a l'alça del cost de l'electricitat i de la benzina.
Ja fa 5 mesos seguits que el costa de la vida a Espanya està per sobre del 3%, en la línia del que passa al conjunt de la Unió Europea on en el darrer any els preus han crescut un 3,4%, més d'un punt percentual per sobre de l'objectiu que té fixat el Banc Central Europeu (BCE). Aquest fet ha obligat el BCE a reprendre la pujada de tipus d'interès per mirar de conenir els preus, tot i que fins ara els efectes han estat imperceptibles.
L'evolució dels preus aquest 2026 ha estat condicionada per les tensions als mercats energètics, arran la guerra a l'Iran i les interrupcions del trànsit marítim a l'estret d'Ormuz, per on circula gairebé un 20% del gas i el petroli mundial. El mes de juliol ha coincidit amb un repunt del preu del cru de fins a 100 dòlars a Europa després de reprendre's els bombardejos nord-americans contra l'Iran malgrat l'alto el foc pactat a principis de mes.