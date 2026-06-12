La inflació a Catalunya torna a elevar-se al 3,1% al maig pels preus dels carburants
- L'IPC a l'Estat es manté en el 3,2% per la contenció dels preus del gas i l'electricitat
- Ous, carns i peixos, són un 8% més cars que fa un any
L'allargament del conflicte a l'Orient Mitjà manté a l'alça els preus dels carburants i provoquen que la inflació torna a elevar-se durant el mes de maig. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya ha augmentat una dècima fins al 3,1% i torna als nivells del març quan va començar la guerra a l'Iran. Sense tenir en compte aliments i energia, la inflació subjacent augmenta quatre dècimes fins al 2,9%.
En el conjunt d'Espanya, l'IPC s'ha mantingut al maig en el 3,2%. No obstant això, la inflació subjacent ha augmentat dues dècimes fins al 3%. Entre les diferents comunitats autònomes, Madrid ha registrat la inflació més alta al maig amb un 3,8%, mentre que Ceuta i Extremadura se situen per sota del 2,5%.
El BCE apuja els tipus d'interès al 2,25% per frenar la inflació
La dada d'inflació del maig coincideix amb la pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE). La institució comunitària ha augmentat l'índex en 0,25 punts fins al 2,25% amb l'objectiu de frenar la tendència inflacionària a causa de l'increment de costos que està provocant el conflicte a l'Orient Mitjà.
Malgrat ser una decisió previsible, el director executive del Màster de Finances d'ESADE, Jordi Fabregat, creu que "ens toca una mica la butxaca". A banda, preveu que "hi haurà una o dues pujades més" dels tipus d'interès durant aquest any si s'allarga la guerra. "El creixement econòmic és molt feble i hauran d'anar amb molt de compte perquè no sigui encara més petit", ha opinat.
“☕️ Jordi Fabregat alerta que la pujada de tipus d'interès "ens afectarà molt" si s'allarga el conflicte a l'Orient Mitjà | @Esade— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 12, 2026
🗣️ "Potser hi haurà una o dues pujades més. Ens toca una mica la butxaca i també com a país"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/wnv8PUdiIZ“
Es tracta de la primera pujada dels tipus d'interès en tres anys i pot frenar el creixement de l'economia europea que es troba estancada amb un retrocés del 0,2% en el primer trimestre de l'any. Es preveu que la pujada tingui una rèplica en l'euríbor que se situa en el 2,8% i, per tant, hi hagi un encariment del crèdit i de les hipoteques variables.
Els carburants es mantenen amb preus a l'alça
El principal impuls a la inflació són els carburants i els combustibles, que es mantenen a uns preus un 9,6% més cars que fa un any. Tot i això, en l'últim mes s'han abaratit un 2,3% respecte a l'abril. Això es tradueix en un increment dels costos del transport que s'han encarit en un 6,3% interanual. També pugen els preus dels restaurants i allotjaments (+5%) i les assegurances i els serveis financers (+5,7%).
Per altra banda, l'electricitat i el gas s'han abaratit un 3% en comparació amb maig de l'any anterior. Altres productes que també baixen de preu són el vestit i el calçat amb una reducció del 0,9%.
Ous, carns i peixos, un 8% més cars
El cost de la cistella de la compra s'encareix un 2,5% en l'últim any. Els aliments que més s'han incrementat de preu són la carn bovina (+9,4%), el peix fresc i congelat (+8,9%), la carn ovina (+8,7%) i els ous (+8,6%).
Per altra banda, l'oli d'oliva s'ha abaratit en un 4,5% respecte fa un any, així com també la fruita fresca que baixa de preu en un 1,4%.