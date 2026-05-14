La inflació a Catalunya es modera al 3% a l'abril per l'abaratiment de la llum
- El govern elimina la rebaixa de l'IVA a l'electricitat i el gas a partir de l'1 de juny
- L'IPC a l'Estat també recula i se situa en el 3,2%
L'abaratiment del preu de l'electricitat han afavorit que la inflació a Catalunya es moderi a l'abril malgrat l'alça dels carburants per la guerra a l'Iran. L'Índex de Preus al Consum (IPC) va disminuir al 3%, una dècima menys respecte al mes anterior, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La inflació subjacent, que no recull els elements més volàtils com els aliments i l'energia, va caure fins al 2,6% a Catalunya.
Aquesta treva en els increments dels preus també s'explica per les mesures fiscals del govern espanyol per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. La inflació a l'Estat també s'ha moderat i l'IPC ha reculat a l'abril dues dècimes fins al 3,2%. La inflació subjacent també disminueix una dècima i se situa en el 2,8%.
S'elimina la rebaixa de l'IVA a la llum i el gas
Davant el comportament de l'IPC, el Ministeri d'Economia ha anunciat que reverteix algunes d'aquestes mesures. A partir de l'1 de juny desapareix la reducció de l'IVA a l'electricitat i gas natural i també la de l'impost especial de l'electricitat. En canvi, davant l'encariment dels carburants i almenys fins al 30 de juny, es manté la baixada de l'IVA dels combustibles, els ajuts a agricultors i transportistes i els descomptes del bo social per persones vulnerables.
Els carburants s'encareixen un 10% en un any
La moderació dels preus s'explica per una disminució del 0,6% dels carburants respecte al mes de març. Tot i això, si es compara amb fa un any, els carburants i els combustibles s'han encarit un 10%. Per altra banda, l'electricitat i el gas han disminuït el seu preu en un 7,3% en l'últim mes, que es tradueix en una reducció de l'1,8% respecte dels preus de l'abril del 2025.
Altres productes que s'han encarit en comparació amb el mateix període de l'any anterior són les assegurances (+8,4%) i el transport (+5,2%).
Cistella de la compra
Els aliments continuen la seva tendència a l'alça i s'han encarit un 2,7% en l'últim any. Els llegums i hortalisses són els productes que més han incrementat el preu amb un 12,1%. Li segueixen els ous (+11,5%), la carn bovina (+10,1%), la carn ovina (+9,1%) i el peix fresc i congelat (8,3%).
Per altra banda, l'oli d'oliva ha baixat un 11,1% el seu preu. També s'han abaratit el sucre (-2,9%) i la fruita fresca (-1,8%).