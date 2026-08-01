Catalunya tanca el juliol més càlid des del 1950
- L'Observatori Fabra registra el juliol més càlid dels seus 112 anys de registres
- Barcelona - Can Bruixa ja iguala el rècord de 36 nits tòrrides de tot l'estiu passat
Les temperatures d'aquest estiu ja deixen xifres de rècord. El darrer mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950, i un dels més secs. Així ho constata el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya, que també destaca temperatures de 40 ºC a punts insòlits i rècords de nits tòrrides.
De fet, l'estació meteorològica de Barcelona - Can Bruixa ja iguala el rècord de 36 nits tòrrides de tot l'estiu passat. L'agost ha començat amb una petita treva, tot i que l'episodi de calor extrema es preveu que s'allargui fins al dia 5.
Amb tot, Protecció Civil fa una crida a la prudència, especialment a les zones de bany, on es concentra una gran afluència de persones. De fet, a mitjan campanya de bany han mort ofegades 29 persones i 55 n'han resultat ferides.
Un juliol "excepcional"
La calor ha estat excepcional a gairebé tot Catalunya. En 171 de les 184 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) amb termòmetre, la temperatura mitjana del juliol ha superat en més de 3 °C la mitjana del període 1991-2020. Les anomalies més elevades, de més de 5 °C, s'han registrat en punts del Berguedà, Osona, el Ripollès i la Vall d'Aran.
Entre les sèries centenàries, l'Observatori Fabra ha registrat el juliol més càlid dels seus 112 anys de registres, amb una anomalia de temperatura superior als 4 °C. L'Observatori de l'Ebre també ha assolit la temperatura mitjana més alta en un mes de juliol des que va començar les observacions, l'any 1905.
La calor també s'ha fet notar a la nit. L'estació Barcelona - Can Bruixa ha registrat 26 nits tòrrides al juliol, cinc més que l'anterior rècord, del 2006. En el conjunt de l'estiu, ja suma 36 nits tòrrides, les mateixes que es van registrar durant tot l'estiu passat. L'estació Barcelona - el Raval ja n'acumula aquest estiu 33, molt a prop del seu màxim històric.
Refugi climàtic per a persones sense llar
Per a fer front a la calor, la Generalitat ha obert 18 centres cívics com a refugis climàtics. Estaran oberts durant el mes d'agost i oferiran espais climatitzats i accessibles per a tota la ciutadania. També ha obert aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar puguin refugiar-se de les altes temperatures.
L'equipament, situat al passatge Dos de Maig, estarà obert cada dia de 10 h a 19 h fins al 14 de setembre. L'accés serà lliure i els usuaris hi trobaran un espai amb taules i aire condicionat, així com begudes, com ara aigua i sucs, i refrigeris, com gelats, fruita o barretes energètiques.
Risc d'incendi elevat
Tot i que el risc extrem d'incendi ha anat baixant progressivament des de dijous, aquest dissabte 89 municipis de 15 comarques continuen en nivell 4 del Pla Alfa i 200 municipis, en nivell 3. A més, es restringeix l'accés a set espais naturals: Montmell-Marmellar, Montsant, Prades, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
“⚠️ Aquest dissabte hi ha risc extrem d'incendi a 89 municipis de 15 comarques i molt alt a 200 municipis més— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 1, 2026
🚷 Es restringeix l'accés a 7 espais naturals: Montmell-Marmellar, Montsant, Prades, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada pic.twitter.com/MUbsZDfXeo“