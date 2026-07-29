Catalunya afronta la quarta onada de calor amb risc extrem d'incendi
- Les temperatures podrien superar els 40 graus a Ponent
- Hi ha 43 municipis en nivell extrem d'incendi forestal i 218, en nivell molt alt
Aquest dimecres ha començat la quarta onada de calor de l'estiu, que s’allargarà, almenys, fins diumenge. Les temperatures poden enfilar-se fins als 40 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. A Ponent, fins i tot, podrien superar aquesta xifra. Tot plegat, acompanyat de perill d'incendi forestal molt elevat.
Davant d'aquesta situació, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat avisos per temperatures molt altes a bona part de l'interior de Catalunya, especialment a Ponent, la Catalunya Central i el Pirineu i Prepirineu.
Risc elevat d'incendi
Pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil alerta que és molt elevat. Aquest dimecres, hi ha 43 municipis en nivell extrem i 218 en nivell molt alt, motiu pel qual demana a la ciutadania que extremi les precaucions. Segons les previsions, aquest episodi es podria allargar fins al 4 d'agost.
“🔥 Risc d'incendis forestals— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 29, 2026
🔹 Hi ha 43 municipis en nivell extrem i 218 en nivell molt alt
🔹 Es mantenen tancats el Montmell – Marmellar, el Montsant i Prades pic.twitter.com/9Ms7VyshE8“
A més, es mantenen restriccios d'accés a tres espais naturals: el Montmell – Marmellar, el Montsant i Prades.
Impacte en la salut
Les altes temperatures tenen un impacte en la salut de la població. Durant l'última setmana, 587 persones han estat ateses als centres sanitaris per símptomes relacionats amb la calor.
D'aquestes, 263 han patit una insolació o un cop de calor, 135 han estat ateses per deshidratació, dues per una síncope provocada per la calor i una trentena més per altres afeccions derivades de les altes temperatures.
Espai de dia per a les persones sense llar
Barcelona obrirà aquest dissabte 1 d'agost un espai de dia perquè les persones sense llar puguin refugiar-se de les altes temperatures. L'equipament, situat al passatge Dos de Maig, oferirà un espai climatitzat on refrescar-se durant les hores de més calor.
El dispositiu estarà obert cada dia de 10h a 19h fins al 14 de setembre. L'accés serà lliure i les persones usuàries hi trobaran un espai amb taules i aire condicionat, així com begudes, com ara aigua i sucs, i refrigeris, com gelats, fruita o barretes energètiques.
Aquest refugi de dia complementa la xarxa de serveis que l'Ajuntament ja ofereix a les persones sense llar durant els mesos d'estiu. Si se supera l'aforament màxim, de 75 persones, s'aplicarà un sistema de rotació per franges horàries i es donarà prioritat a les persones en situació de més vulnerabilitat.