La calor no dona treva: rècord al Pirineu i risc extrem d'incendi
- A Bossòst, l'estació de l'AEMET ha arribat als 40,1 °C
- 108 municipis de 18 comarques estan en perill extrem d'incendi forestal
La nova onada de calor ja deixa registres excepcionals arreu del país. A Bossòst (Val d'Aran), l'estació de l'AEMET ha arribat als 40,1 °C, mentre que a Bonaigua, a 2.200 metres d'altitud, el termòmetre s'ha enfilat fins als 26 °C, la temperatura més alta des que hi ha registres. Aquest episodi s'allargarà, com a mínim, fins a mitjan setmana vinent.
“☀️ La nova onada de calor ja deixa registres excepcionals al Pirineu: 40,1 °C a Bossòst i 26 °C a Bonaigua— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 30, 2026
🎙️ Més detalls amb @lourdesballarin
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A Vielha, les nits son tropicals, on la temperatura nocturna no ha baixat de 20º. D'altra banda, aquest episodi de calor extrema també agreuja el risc d'incendi. Aquest dijous s'ha doblat el nombre de municipis en nivell extrem i ja són set els espais naturals amb restriccions d'accés.
Risc d'incendi extrem
Aquest dimecres es van declarar tres focs forestals. El de Canyelles, els Bombers ja el donen per extingit, mentre que el de Masllorenç, que va obligar a confinar mig miler de persones, està controlat. A Os de Civís, on el foc està estabilitzat, han reprès les tasques d'extinció.
Aquest dijous, 108 municipis de 18 comarques estan en perill extrem d'incendi forestal i més de 200, en nivell molt alt. La situació empitjora respecte a aquest dimecres, quan només 43 municipis es trobaven en perill extrem. Es manté restringit l'accés a set espais naturals, entre ells el Montsant i Prades.
D'altra banda, els Mossos han detingut un home de 58 anys, investigat per la seva presumpta implicació en l'incendi forestal de Carme del 6 de juliol, que va afectar més de 450 hectàrees, empreses i habitatges i va obligar el confinament de set municipis. L'home també estaria relacionat amb altres dos incendis a la zona, un al juny i l'altre el juliol de 2024.
Escalfament del mar
L'onada de calor també es nota al mar. La temperatura de l'aigua continua pujant a un ritme frenètic. Fa unes sis setmanes que no baixa dels 25ºC. Aquest escalfament sostingut incrementa la mortalitat de la posidònia i deteriora la salut de l'ecosistema marí, amb efectes també sobre el paisatge submarí.