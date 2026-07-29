La verema més avançada de la història
- Prop de la meitat dels 23 cellers de Corpinnat han començat a veremar aquest mes de juliol
- La collita a les bodegues de Raimat també és la més primerenca de la història per les altes temperatures
La campanya de verema 2026 ha arrencat abans que mai. La demostració més evident és que prop de la meitat dels 23 cellers de Corpinnat ja han començat a collir aquest mes de juliol. La resta ho faran entre aquesta setmana i la vinent, convertint-la en la verema més primerenca des de la creació de la marca. Per exemple el celler Gramona va iniciar la collita el 22 de juliol, la data més primerenca de la seva història.
Tot i un hivern plujós, la manca de precipitacions dels darrers mesos i les altes temperatures sostingudes han accelerat la maduració del raïm. Els productors assenyalen que aquestes condicions permetran obtenir un fruit de qualitat òptima, encara que amb una producció lleugerament inferior a la d'altres campanyes.
Els elaboradors de Corpinnat han fixat un preu mínim de 0,943 euros per quilo de raïm ecològic collit a mà, una xifra que representa un increment del 50% respecte al preu establert quan l'entitat es va crear l'any 2018.
Raimat també avança la collita
Les bodegues Raimat també han començat la seva verema més primerenca. La previsió és assolir una producció propera als quatre milions de quilos de raïm per a vi i cinc milions per a cava, amb volums similars als de l'any passat. La collita s'allargarà fins a mitjans d'octubre i mobilitzarà una vuitantena de treballadors, principalment en horari nocturn i de matinada per evitar els efectes de la calor.
L'avançament de la campanya obliga els viticultors a adaptar les pràctiques de cultiu, amb més aportació d'aigua i una major cobertura vegetal per protegir els ceps. Alhora, els productors constaten un canvi en els hàbits de consum, amb una demanda creixent de vins blancs. Raimat també admet un impacte moderat dels aranzels dels Estats Units, compensat en part per l'aposta per noves varietats com l'Albariño.