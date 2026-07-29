Dos incendis forestals cremen a Masllorenç i Os de Civís
- Protecció Civil ordena el confinament de 500 persones de dos nuclis de població i diverses urbanitzacions
Aquest dimecres a la tarda s'han declarat dos incendis forestals simultanis: un a Masllorenç (Baix Penedès) i l'altre a Os de Civís (Alt Urgell). Protecció Civil ha ordenat el confinament dels nuclis de Masllorenç i Masarbones, així com de les urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torre Forta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola.
L'ordre afecta unes 500 persones, segons ha detallat la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els municipis afectats son Bonastre, el Montmell, la Bisbal del Penedès, Masllorenç, Montferri i Rodonyà. També s'han tallat les carreteres TV-2041, TV-2042 i la C-51Z, entre els punts quilomètrics 17 i 20.
“🔥 Actius dos incendis a Os de Civís i a Masllorenç— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 29, 2026
El perill és extrem a 43 municipis i es manté restringit l'accés a 3 espais naturals pic.twitter.com/cQG8bw88gj“
El foc ha cremat ja 11,5 hectàrees de superfície i els Bombers hi treballen amb 27 dotacions, set d'elles aèries. Els treballs se centren sobretot en el flanc esquerre. El foc avança cap a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció.
Foc a Os de Civís
Els Bombers estan actuant al mateix temps en un altre incendi forestal, al terme d'Os de Civís. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud al pic de Salòria i això complica l'accés. Donat que és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres, s'han mobilitzat tres helicòpters dels Bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius.
A més a més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona.