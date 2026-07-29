El canvi climàtic ofega el musclo del Delta de l'Ebre: el sector perd 500 tones i reclama ajuts urgents
- La crisi climàtica ha provocat pèrdues d'1,5 milions d'euros als musclaires del Delta de l'Ebre per la mort prematura de 500 tones de musclo
- El sector busca alternatives per adaptar-se a un escenari climàtic cada vegada més advers
Les altes temperatures de l'aigua, la manca d'oxigen i els temporals acceleren una crisi que obliga els productors a avançar la collita i a replantejar el model de cultiu.
La campanya del musclo al Delta de l'Ebre torna a estar marcada per les conseqüències del canvi climàtic. Les elevades temperatures registrades a les badies dels Alfacs i del Fangar han provocat una mortalitat prematura dels mol·luscs que el sector qualifica d'«inèdita», tant per la intensitat com perquè s'ha avançat gairebé un mes respecte als patrons habituals. Els musclaires han perdut aquesta temporada prop de 500 tones de musclo, valorades en 1,5 milions d'euros, en un escenari que posa en dubte la viabilitat del model productiu actual.
Des de mitjans de juny, la temperatura de l'aigua supera els 28 graus, el llindar crític a partir del qual el musclo no és capaç de sobreviure. A aquest factor s'hi suma la manca d'oxigen a les badies, que agreuja encara més la mortalitat.
Segons explica Margarita Fernández, investigadora de l'IRTA, les onades de calor marines arriben cada vegada abans, són més intenses i s'allarguen durant més temps. Una tendència que, assegura, condiciona de manera directa el cultiu del musclo i obliga el sector a adaptar-se a un escenari climàtic cada vegada més advers.
Fa només una dècada, la campanya s'allargava fins al mes d'agost, fet que permetia als productors disposar de gairebé dos mesos més per comercialitzar el producte. En els últims anys, el musclo encara resistia fins a mitjan juliol, però ara la seva supervivència difícilment supera el mes de juny.
Pèrdues milionàries i una producció cada vegada més reduïda
L'episodi d'enguany ha afectat especialment la badia dels Alfacs, més tancada i vulnerable a l'escalfament de l'aigua. Els productors hi calculen una pèrdua d'uns 450.000 quilos de musclo, aproximadament el 15% de la collita. Al Fangar, on la renovació d'aigua és més gran, la situació és lleugerament millor, però també s'hi han registrat 50.000 quilos de musclo mort i el sector admet que aquesta resistència és cada vegada més fràgil.
La producció total d'aquest estiu ha caigut per sota de les 2.500 tones, unes 500 tones menys que l'any anterior. A més, el cost de producció continua augmentant perquè la major part de la cria s'ha d'importar. L'any passat, el 90% va arribar d'Itàlia i la previsió és que la pròxima temporada també s'hagi de comprar a Itàlia i Grècia, fet que incrementa encara més les despeses dels aqüicultors.
A les dificultats derivades de la calor s'hi afegeixen altres fenòmens meteorològics extrems. Les fortes ventades del mes de gener van obligar set musclaires a substituir completament les seves batees i van provocar la pèrdua de 70.000 quilos de musclo, un cop més en una campanya especialment complicada.
Gerard Bonet, gerent de la Federació Catalana de Productors de Mol·luscos del Delta de l'Ebre, recorda que les conseqüències van més enllà de les pèrdues econòmiques. També destaca la feina extraordinària que han hagut d'assumir els productors per retirar les cordes afectades i gestionar l'eliminació del producte mort a través de gestors autoritzats de residus.
Adaptar-se per reduir l'impacte de la calor
Davant un fenomen que ja no es considera puntual, els productors han modificat la manera de treballar per intentar minimitzar les pèrdues. La campanya de comercialització s'ha avançat fins al mes d'abril i la sembra també comença abans de l'habitual.
Tot i això, el marge d'actuació és limitat. Si la collita s'avancés encara més, els musclos no haurien desenvolupat prou carn per poder-se vendre. Per aquest motiu, el sector també opta per reduir la quantitat de musclo que manté a les batees, disminuir el risc i accelerar l'extracció abans de l'arribada dels episodis de calor extrema.
Nous sistemes de cultiu i ajuts per garantir el futur
La crisi climàtica obliga el sector a explorar noves fórmules de producció. Una de les alternatives que s'estudia és implantar el cultiu en sistemes online, situats en aigües exteriors, on la renovació de l'aigua és superior i les temperatures són més estables. Tanmateix, aquesta opció implicaria transformar completament el model actual de cultiu en aigües confinades i requeriria una inversió molt elevada.
Paral·lelament, també s'analitza la possibilitat d'instal·lar trabucadors que permetin millorar la renovació de l'aigua i augmentar l'oxigenació de les badies.
La Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l'Ebre ja ha traslladat les pèrdues a les administracions i reclama ajuts econòmics per afrontar tant els costos extraordinaris derivats de la mortalitat com la despesa creixent de la sembra i de la compra de cria.
Mentrestant, el sector afronta cada campanya amb més incertesa. L'augment sostingut de la temperatura del mar i la successió de fenòmens meteorològics extrems evidencien que el canvi climàtic ja no és una amenaça futura, sinó una realitat que obliga els musclaires del Delta de l'Ebre a accelerar la seva adaptació per garantir la continuïtat d'una activitat econòmica essencial per al territori.