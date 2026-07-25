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Les notícies de RTVE Catalunya

Incendi a Cubelles amb algunes urbanitzacions confinades

  • Protecció Civil envia una alerta que afecta unes 2.500 persones a La Costa Cunit i sectors de Castellet i la Gornal
  • Aquest dissabte 195 municipis de 19 comarques catalanes presenten risc extrem d'incendi forestal
Columna de fum causada per les les flames molt a prop de zones habitades
Columna de fum causada per les les flames molt a prop de zones habitades Bombers de la Generalitat
Roger Franco

Els Bombers de la Generalitat treballen des de primera hora de la tarda d'aquest dissabte per extingir un incendi de vegetació forestal que s'ha declarat al terme municipal de Cubelles, al Garraf. S'han activat 25 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris per lluitar contra unes flames dividides en dos flancs.

Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona afectada demanant als veïns, unes 2.500 persones, que es confinin a causa de la presència de fum. En aquest sentit, se'ls recomana que tanquin portes i finestres i s'abstinguin de sortir al carrer. L'ordre comprèn les urbanitzacions Mas Trader I, Mas Trader II i Les Estoreres a Cubelles (Garraf), així com la de La Costa Cunit (Baix Penedès) i els sectors Trencarroques, la Creu i Cal Candi de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). També es demana evitar circular per aquesta àrea amb l'objectiu de facilitar les tasques d'extinció.

Aquest dissabte un total de 195 municipis de 19 comarques catalanes presentaven risc extrem d'incendi forestal, segons havien avisat els Agents Rurals de la Generalitat.

El vent manté el risc extrem d'incendi aquest cap de setmana
El vent manté el risc extrem d'incendi aquest cap de setmana

A més a més, Protecció Civil també ha activat aquest dissabte l'alerta del pla d'inundacions Inuncat davant la previsió de pluges intenses al nord-est i al litoral central i sud de Catalunya, especialment a les comarques de la Garrotxa i la Selva, a Girona.

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