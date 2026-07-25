Incendi a Cubelles amb algunes urbanitzacions confinades
- Protecció Civil envia una alerta que afecta unes 2.500 persones a La Costa Cunit i sectors de Castellet i la Gornal
- Aquest dissabte 195 municipis de 19 comarques catalanes presenten risc extrem d'incendi forestal
Els Bombers de la Generalitat treballen des de primera hora de la tarda d'aquest dissabte per extingir un incendi de vegetació forestal que s'ha declarat al terme municipal de Cubelles, al Garraf. S'han activat 25 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris per lluitar contra unes flames dividides en dos flancs.
Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona afectada demanant als veïns, unes 2.500 persones, que es confinin a causa de la presència de fum. En aquest sentit, se'ls recomana que tanquin portes i finestres i s'abstinguin de sortir al carrer. L'ordre comprèn les urbanitzacions Mas Trader I, Mas Trader II i Les Estoreres a Cubelles (Garraf), així com la de La Costa Cunit (Baix Penedès) i els sectors Trencarroques, la Creu i Cal Candi de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). També es demana evitar circular per aquesta àrea amb l'objectiu de facilitar les tasques d'extinció.
“🔴 Alerta #INFOCAT— Protecció civil (@emergenciescat) July 25, 2026
📲 A les 17.28 h s'ha enviat un #ESAlert per ordenar el confinament de les urbanitzacions de La Costa Cunit i dels sectors Trencarroques, la Creu i Cal Candi de Castellet i la Gornal per #IFCubelles
👥 La mesura afecta una població estimada de 2.516 persones pic.twitter.com/NC8ndsp7Ch“
Aquest dissabte un total de 195 municipis de 19 comarques catalanes presentaven risc extrem d'incendi forestal, segons havien avisat els Agents Rurals de la Generalitat.
A més a més, Protecció Civil també ha activat aquest dissabte l'alerta del pla d'inundacions Inuncat davant la previsió de pluges intenses al nord-est i al litoral central i sud de Catalunya, especialment a les comarques de la Garrotxa i la Selva, a Girona.