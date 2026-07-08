Els Bombers treballen en un incendi "d'alta intensitat" a l'Alt Camp
- Un altre foc a Navarcles ha obligat a confinar a 7.000 veïns de municipis de la zona com Sallent
Nova jornada d'incendis simultanis a Catalunya. Un nou foc de vegetació forestal s'ha iniciat aquest dimecres al Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp). L'avís del foc s'ha rebut a les 16:12 hores de la tarda a través del 112.
“ℹ️🔥 L’incendi iniciat al terme municipal d'Aiguamúrcia (Alt Camp) afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees, segons dades provisionals d’#AgentsRurals.#IFAiguamúrcia pic.twitter.com/CDWqMMWHh7“— Agents Rurals (@agentsruralscat) July 8, 2026
Els Bombers el descriuen com un incendi "d'alta intensitat" i hi ha destinades a les tasques d'extinció 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. El cos preveu destinar-hi més recursos una vegada evolucionin favorablement els focs de Gavà i Navarcles. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, la superfície afectada és de 68 hectàrees, el 87% correspon a terreny forestal i el 12% a terreny agrícola.
Protecció Civil ha enviat un Es-Alert per confinar a 500 persones de nuclis urbans pròxims. Es tracta dels veïns de Pla de Manlleu, Pontons, les Pinedes Altes de Montmell, Valldossera així com de cases aïllades d'Aiguamúrcia i zones properes. Arran d'aquest incendi s'han tallat diverses carreteres, com la T-244 a Aiguamúrcia i la TP-2442 al Montmell.
Un altre incendi a Navarcles
En la tarda d'aquest dimecres, també s'ha propagat un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes al terme municipal de Navarcles. L'avís del foc s'ha donat a les 15:45 hores. En aquest cas, els Bombers hi treballen amb 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. El cos d'emergències prioritza el flanc esquerre, on les flames han travessat un camp de rostolls i afecta vegetació forestal. A més, també hi ha diversos focus secundaris. Agents Rurals ha calculat que les flames han afectat 30 hectàrees.
Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert a la zona de Cabrianes, al polígon industrial Berenguer de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés demanant a la població que es confini. Posteriorment, s'ha ampliat el confinament a tot el municipi de Sallent. En total, s'ha confinat a 7.000 persones. Les flames també han obligat a tallar la carretera C-25 entre Sallent i Artés.