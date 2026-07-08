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Les notícies de RTVE Catalunya

Els Bombers treballen en un incendi "d'alta intensitat" a l'Alt Camp

  • Un altre foc a Navarcles ha obligat a confinar a 7.000 veïns de municipis de la zona com Sallent
Imatge de l'incendi al Pla de Manlleu
Imatge de l'incendi al Pla de Manlleu Agents Rurals
Carlos Ortí
Carlos Ortí

Nova jornada d'incendis simultanis a Catalunya. Un nou foc de vegetació forestal s'ha iniciat aquest dimecres al Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp). L'avís del foc s'ha rebut a les 16:12 hores de la tarda a través del 112.

Els Bombers el descriuen com un incendi "d'alta intensitat" i hi ha destinades a les tasques d'extinció 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. El cos preveu destinar-hi més recursos una vegada evolucionin favorablement els focs de Gavà i Navarcles. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, la superfície afectada és de 68 hectàrees, el 87% correspon a terreny forestal i el 12% a terreny agrícola.

Protecció Civil ha enviat un Es-Alert per confinar a 500 persones de nuclis urbans pròxims. Es tracta dels veïns de Pla de Manlleu, Pontons, les Pinedes Altes de Montmell, Valldossera així com de cases aïllades d'Aiguamúrcia i zones properes. Arran d'aquest incendi s'han tallat diverses carreteres, com la T-244 a Aiguamúrcia i la TP-2442 al Montmell.

Un altre incendi a Navarcles

En la tarda d'aquest dimecres, també s'ha propagat un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes al terme municipal de Navarcles. L'avís del foc s'ha donat a les 15:45 hores. En aquest cas, els Bombers hi treballen amb 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. El cos d'emergències prioritza el flanc esquerre, on les flames han travessat un camp de rostolls i afecta vegetació forestal. A més, també hi ha diversos focus secundaris. Agents Rurals ha calculat que les flames han afectat 30 hectàrees.

Incendi al pont de Cabrianes a Navarcles

Incendi al pont de Cabrianes a Navarcles Bombers de la Generalitat

Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert a la zona de Cabrianes, al polígon industrial Berenguer de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés demanant a la població que es confini. Posteriorment, s'ha ampliat el confinament a tot el municipi de Sallent. En total, s'ha confinat a 7.000 persones. Les flames també han obligat a tallar la carretera C-25 entre Sallent i Artés.

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