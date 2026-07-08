Un incendi forestal a Gavà obliga a confinar prop de 6.000 veïns
- El confinament afecta veïns de Gavà, Sant Climent de Llobregat i Viladecans
- Els bombers treballen en les tasques d'extinció amb 22 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris
Un incendi forestal que s'ha iniciat aquest dimecres a Gavà prop del barri de Can Tries i Bruguers. L'avís del foc s'ha rebut a les 13:34 hores que afectava uns vehicles i que després s'ha propagat a la vegetació forestal de la vora.
“🔥Un nou incendi a Gavà obliga a 6.000 veïns a confinar-se.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 8, 2026
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La proximitat del foc a nuclis urbans ha obligat a confinar prop de 6.000 veïns. Entre ells, els de la urbanització de Can Tries i Bruguers a Gavà, els habitants de Sant Climent de Llobregat, així com la zona més pròxima al Puig de Miramar de Viladecans. A través d'un Es-Alert, s'ha instat als veïns a tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats.
Els bombers hi treballen amb 41 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris, dels quals dos són hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica que estaven desplegats a l'incendi de Sentmenat. Les tasques d'extinció estan concentrades en un perímetre de 14 hectàrees on cremen diversos focus secundaris actius, tot i que l'objectiu és tancar el flanc esquerre per evitar la seva propagació cap a la serra de Ferreres.
Les condicions meteorològiques extremes amb quasi 37 graus de temperatura i una humitat molt baixa, combinat amb un vent de marinada amb ratxes d'entre 20 i 30 quilòmetres per hora, estan facilitant que el foc s'estengui per la zona forestal propera.