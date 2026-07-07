S'amplien les restriccions a les zones de risc extrem d'incendi forestal
- Les restriccions s’amplien a més espais naturals i afecten activitats, mobilitat i ús del foc
El risc extrem d’incendis forestals a Catalunya continua a l’alça i ha obligat les autoritats a intensificar les mesures de prevenció. El Departament d’Interior ha aprovat noves restriccions aquest dimarts 7 de juliol, en el marc del pla INFOCAT, que es manté en situació d’emergència, mentre es continua en alerta per una onada de calor que podria allargar-se durant els pròxims dies.
“⛔️ S'estableixen noves restriccions pel perill extrem d'incendi forestal.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 7, 2026
🎆 Entre elles, la suspensió de festes de falles o amb foc, i la prohibició de l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria.
➕ Info: https://t.co/rAyFxlmed5 pic.twitter.com/k4GIHhUbbr“
El Comitè Tècnic ha acordat ampliar les limitacions vigents davant unes condicions meteorològiques especialment adverses, amb temperatures elevades i un alt risc d’ignició i propagació del foc.
Accés restringit a espais naturals
D'aquest amanera, una de les mesures més rellevants és l’ampliació de les restriccions d’accés a espais naturals. A partir de demà, s’incorpora l’espai de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, fet que eleva a set els espais naturals amb accés limitat. Aquests són els que tindran l'espai restringit:
- Montsec d’Ares
- Montsec de Rubies
- La Ribera Salada
- Baronia de Rialb
- Les Gavarres
- Montserrat
- Sant Llorenç del Munt i l’Obac
En aquests espais, l’entrada queda prohibida, excepte per causes justificades, amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi en zones especialment sensibles.
En els municipis amb nivell 4 del Pla Alfa, l’accés a zones forestals queda restringit tant a peu com amb vehicle, excepte per a residents o activitats imprescindibles degudament justificades.
Limitacions en activitats educatives i esportives
Les activitats de lleure com acampades, rutes o esports en entorns forestals han de traslladar-se a nuclis urbans. En cas que això no sigui possible, s’han de suspendre.
Les activitats de casals d’estiu, colònies o campus es podran mantenir només si es fan dins d’edificis o en espais immediats amb mesures de prevenció adequades. En cas contrari, s’hauran d’anul·lar o reubicar.
Suspensió d'obres i activitats amb risc
També queden suspeses les obres a la xarxa interurbana de carreteres i la sega de cunetes, amb l’objectiu de reduir qualsevol risc d’espurna o incendi.
A més, es prohibeixen explícitament:
- Les festes amb foc, com les falles
- L’ús de material pirotècnic
- El transport de productes forestals al bosc entre les 12 hores i les 20 hores
Crida a la responsabilitat ciutadana
Les autoritats recomanen que aquestes mesures s’apliquin també fora de les zones amb restriccions formals per evitar qualsevol situació de risc.
L’incompliment de les normes pot comportar sancions d’acord amb la legislació vigent. Les restriccions es mantindran actives mentre persisteixi el nivell 4 del Pla Alfa i fins a nova resolució.