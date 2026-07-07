Dos incendis simultanis a Sentmenat i el Carme obliguen a confinar prop de 40.000 persones
- El foc de Sentmenat es manté actiu, mentre que el del Carme ja està estabilitzat
- El perill extrem d'incendi s'estén a 111 municipis de 18 comarques
Dos incendis simultanis des d'aquest dilluns a la tarda i han obligat a confinar a prop de 40.000 persones. Es tracta de dos focs, un a Sentmenat (Vallès Occidental) i un altre al Carme (Anoia). La Generalitat ha demanat la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME), que ja treballa conjuntament amb els Bombers per apagar les flames.
En l'incendi de Sentmenat, el foc és actiu i ha cremat prop d'unes 90 hectàrees, amb un potencial de 2.000, i s'ha confinat a la població de set urbanitzacions i nuclis urbans disseminats. També s'ha desallotjat un centenar de veïns de la urbanització de la Guanta i s'han reallotjat a una vintena de persones d'un càmping de la zona.
La prioritat dels Bombers a Sentmenat és la protecció del Farell, una urbanització on les flames encara no han arribat. Ho estan fent amb 61 dotacions terrestres i més de 200 efectius dels bombers. La primera hipòtesi de l'origen del foc se situa en el polígon industrial Mas d'en Cisa i es creu que hagi estat provocat per una màquina excavadora.
"L'incendi de Sentmenat és el que més ens preocupa. La població està molt disseminada al territori", ha assenyalat David Borrell, Cap de Bombers de la Generalitat. Després dels treballs durant la nit, Borrell ha indicat que "el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat" perquè hi ha "un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris". L'evolució del foc dependrà si bufa el vent de marinada al llarg de la jornada que podria empitjorar les tasques d'extinció.
En el cas de l'incendi del Carme, el foc s'ha estabilitzat aquest matí a primera hora. Les flames han afectat prop de 400 hectàrees i ha impactat una primera línia d'habitatges d'urbanitzacions properes. La Generalitat ha decretat el confinament d'uns 33.000 veïns del sud d'Igualada, l'oest de Capellades i cinc municipis més. Un confinament que s'ha aixecat a primera hora del matí, amb l'excepció d'un centenar de persones de l'urbanització les Garrigues a la Pobla de Claramunt que es troba dins el perímetre de l'incendi.
Els Bombers hi han treballat durant la nit amb 72 dotacions, el suport dels Bombers de Barcelona i efectius de l'UME. L'objectiu de les tasques d'extinció a Carme és evitar que el foc salti a la carretera C-15 i s'estengui pel Bruc cap a Montserrat. Si fos així, l'àrea afectada potencial podria ser de fins a 4.000 hectàrees. De moment, el foc ha cremat algunes indústries i habitatges a la Pobla de Claramunt.
65 incendis a Catalunya en un dia
Protecció Civil manté activat el pla INFOCAT en fase d'emergència per perill extrem d'incendi i preocupa, especialment, la simultaneïtat d'aquests focs, ja que obliguen els equips d'extinció a distribuir i repartir els efectius. Segons Interior, hi ha hagut aquest dilluns 65 incendis a Catalunya. Un tercer foc ha estat el d'Artesa de Segre, que ha quedat controlat després d'afectar 32 hectàrees. Tot això, mentre es manté sense controlar l'incendi de les Gavarres que ha cremat més de 2.400 hectàrees.
“🚨🔥 Activat el nivell M2 davant una situació de màxima alerta per incendis forestals— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 6, 2026
🗣️ Consellera d'Interior, Núria Parlon: "Ens preocupa especialment la simultaneïtat de focs"
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El Cap de Bombers, David Borrell, ha destacat aquest dimarts en una atenció als mitjans que preocupa la vall del Segre i el prepirineu de Lleida: "Hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Màxima alerta per evitar entrar en una situació de simultaneïtat".
Els Agents Rurals han decidit tancar a partir d'aquest dimarts el parc natural de Montserrat, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. S'afegeixen a la restricció d'accés als que ja hi havia dilluns com són les Gavarres, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. El Pla Alfa situa en el nivell 4 de perill extrem per incendi forestal a 111 municipis de 18 comarques. Un risc d'incendi que es pot incrementar durant tota la setmana i passada l'onada de calor.