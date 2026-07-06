L'incendi de les Gavarres crema 2.200 hectàrees i es manté estabilitzat
- Els Bombers mantenen l'alera pel risc de revifades i el seu ampli perímetre
- Més de 200 efectius i mitjans aeris segueixen treballant a la zona en un episodi marcat per la calor i el vent de marinada
L'incendi forestal de les Gavarres, que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees, es manté estabilitzat però continua generant preocupació entre els Bombers per la seva complexitat i dimensions. El foc presenta un perímetre d’uns 40 quilòmetres, amb zones irregulars i llengües interiors on encara hi ha vegetació susceptible de cremar o per possible represes.
“🔥Els bombers continuen les tasques d'extinció a l'incendi de les Gavarres, que ja està estabilitzat i on ja s'ha aixecat el confinament als set municipis afectats.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 6, 2026
🎙️ Gemma Esteba | @radio4_rne
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Vigilància per possibles revifades
Durant la matinada s’ha registrat una represa fora del perímetre, tot i que ha estat extingida ràpidament. Aquest tipus d’episodis mantenen l’alerta dels equips d’emergència, que insisteixen que el foc encara no es pot donar per controlat.
Segons la sotsinspectora dels Bombers, Mari Muñoz, el comportament del foc continua condicionat per factors meteorològics com el vent de marinada, que pot complicar les tasques d’extinció i afavorir petites reactivacions.
Un perímetre complex i difícil
El gran repte per als Bombers és la morfologia del perímetre, amb traçats irregulars i dificultats d’accés. Aquesta situació obliga a desplegar vigilància constant tant a terra com des de l’aire. Els mitjans aeris tenen un paper clau en la detecció ràpida de columnes de fum per actuar amb celeritat.
Més de 200 efectius sobre el terreny
Aquest dilluns continuen treballant a la zona més de 200 efectius, amb suport de mitjans aeris, en tasques de remull i vigilància. Els Bombers han explicat que caldrà esperar a superar les hores centrals del dia de màxima calor i vent per avaluar l’evolució del foc.
La previsió meteorològica apunta a temperatures elevades i ratxes de marinada que poden arribar als 30 km/h, factors que poden influir en la reactivació de focus.
Danys materials i retorn dels veïns
L’incendi ha afectat 25 habitatges, dels quals 11 han quedat completament cremats. Tot i això, les persones desallotjades han pogut tornar a casa, i el confinament s’ha aixecat als municipis afectats. Per contra 55 edificacions han quedat intactes i 14 parcialment afectades. En quatre municipis afectats pel foc de La Bisbal s'han fet 79 revisions material. a Calonge i Sant Antoni 45 revisions, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 17, a La Bisbal d'Empordà 12 i a Santa Cristina d'Aro, 5 revisions. Dos vehicles han quedat afectats.
Malgrat la millora de la situació, es mantenen algunes restriccions de mobilitat i continua la vigilància en zones com Mas Ambrós i Vallrepós, molt properes al perímetre.
Prudència i accessos restringits
Els Bombers insisteixen a demanar prudència a la ciutadania i recorden que no s’ha d’accedir a la zona afectada. Els accessos a l’espai natural protegit de les Gavarres continuaran tancats mentre durin les tasques d’extinció i seguiment.
Segons les previsions, els treballs d’extinció s’allargaran almenys fins a mitjans o finals de setmana abans de poder donar el foc per extingit.