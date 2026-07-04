Estabilitzat el 70% del flanc dret, el que més preocupava
- Durant la nit el foc ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes
- El cap de Bombers fa una crida a respectar els confinaments perquè les autoevacuacions són molt perilloses
L'incendi de la Bisbal d’Empordà ha arribat la matinada passada a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre.
L'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l’entrada aquest migdia de la marinada. Borrell ha demanat a la població que es mantingui confinada, i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses. "La vulnerabilitat d’estar fora és molt alta, és una temeritat", ha insistit després que alguns veïns de les Cabanyes i de la urbanització Río de Oro han decidit fer-ho en veure que s’apropava el foc.
“🔥 #IFBisbaldEmporda | Durant la nit el foc ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 4, 2026
🚒 Els Bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret i reiteren la crida a respectar els confinaments
🗣️ David… pic.twitter.com/CZR06cHCfZ“
Borrell ha explicat que el foc ha afectat diferents urbanitzacions i ha afectat jardineria, tanques i finestres. L’afectació més gran és a les Cabanyes, on ha cremat una casa on no hi havia persones.
L'Ajuntament ha habilitat el pavelló del municipi com a punt d'acollida i la nit passada s'hi han allotjat 130 persones de les urbanitzacions més afectades. El consistori té constància que a Cabanyes hi ha una dotzena de cases amb afectacions pel foc on les flames han entrat a les parcel·les.
L'inspector en cap dels Bombers ha insistit que cal mantenir el confinament, i que és molt més segur quedar-se a casa que fer una autoevacuació. "Quan la gent està a dintre de casa és quan està més segura. S’entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs", ha subratllat Borrell, que ha recordat que les grans morts a Europa en incendis forestals són totes per evacuacions i les víctimes estaven en trànsit.
"És un 99% segur”, ha insistit el bomber, que ha reconegut que pot posar "nerviós" veure avançar l’incendi, però "és molt improbable que entri a dintre de casa". "Si estem a casa amb una galleda d’aigua això es resol", ha resumit. Borrell ha explicat que els Bombers només fan evacuacions quan veuen una finestra de temps important per fer-les de forma segura.
Evolució favorable
Pel que fa a l’evolució de l’incendi, David Borrell ha assenyalat que ara centren els esforços en el 30% del flanc dret que queda per estabilitzar. En concret, falta la pujada al Puig d’Arques en els dos sentits, la part central del flanc. "Fins que no ens entri la marinada al migdia tenim l’oportunitat per acabar de tancar aquest flanc dret", ha explicat. Per ara, ha dit, les tasques "progressen adequadament". "Anem bé, però queda molta feina encara", ha avisat.
L’afectació a la zona de Calonge continuarà fins que entri la marinada, i per això ha reiterat la necessitat de mantenir el confinament. A la tarda es reavaluarà la situació quan hagi canviat el vent.
Pel que fa a les hectàrees, el cap d'àrea regional dels Agents Rurals a Girona, Jaume Bosch, ha detallat que la superfície cremada afecta unes 2.200 hectàrees, una xifra lleugerament inferior a la comunicada divendres a la nit. Bosch ha explicat que això es deu al fet que malgrat l'abast de les flames, han quedat algunes "illes" sense afectació. La majoria, un miler, són als termes de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà).
Tancament d'espais naturals
A les autoritats els preocupen les conseqüències que pugui comportar l'onada de calor prevista a partir de diumenge. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha anunciat que el Govern ha ordenat el tancament dels accessos al massís de les Gavarres i ha demanat que es respecti l'ordre de confinament a 7 municipis de la zona per tal d'evitar riscos i reduir la mobilitat.
“🔴#IFBisbaldEmpordà | El president de la Generalitat anuncia el tancament del massís de les Gavarres i demana respectar el confinament als 7 municipis afectats— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 4, 2026
🗣️ @salvadorilla: "Venen uns dies en què hem d'extremar les precaucions i seguir les indicacions"
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En una compareixença al centre de comandament dels Bombers, Illa ha agraït la feina dels cossos operatius, ADF, ajuntaments, pagesos i la UME, que ha afegit uns 100 efectius als 440 bombers de la Generalitat. El president ha dit que s'ha posat en marxa el mecanisme per activar tots els bombers disponibles, ja que en un dia normal ja hi ha uns 450 efectius de guàrdia a tot Catalunya.
El president no descarta demanar la declaració de zona catastròfica, però assegura que el Govern ara se centra en l'extinció i l'ajuda als afectats. Sobre les causes del foc, que apunta a una feina amb serra radial per uns treballs de senyalització en una carretera contractats per la Generalitat, Illa ha dit que l'empresa encarregada de la feina està col·laborant en el lliurament de documentació, i el Govern anirà fins "al fons" de la qüestió per reclamar responsabilitats, tot recordant que ja hi ha un detingut pels fets.
El cap de l'àrea regional dels Agents Rurals a Girona, Jaume Bosch, ha apuntat a primera hora del matí que davant la situació de calor extrema prevista per als pròxims dies, no es descarta implantar restriccions d'accés a alguns massissos forestals. En tot cas, ha demanat extremar les precaucions en activitats i desplaçaments al medi natural perquè les condicions ambientals són exigents.