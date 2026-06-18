Estabilitzat l’incendi de l’Albi que talla l’alta velocitat entre Barcelona i Madrid
- La circulació està tallada a petició dels Bombers entre Lleida Pirineus i Camp de Tarragona
- 12 dotacions treballen en l'incendi de rostolls declarat a les 10:30
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l’incendi de vegetació a l’Albi (les Garrigues), que s’ha declarat aquest dijous al matí i ha obligat a activar un ampli dispositiu d’emergència.
A conseqüència del foc, s’ha interromput la circulació de l’alta velocitat entre Lleida Pirineus i Camp de Tarragona, afectant directament els trens que connecten Barcelona i Madrid. El tall s’ha fet a petició dels Bombers per garantir la seguretat a la zona.
“🔥❌ Interrompuda la circulació d'alta velocitat entre Lleida i el Camp de Tarragona per un incendi a prop de les vies.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 18, 2026
🚆 Afecta els trens Madrid-Barcelona https://t.co/vKajfw8aHF pic.twitter.com/EvGK8550Fa“
L’avís de l’incendi s’ha rebut cap a les 10.30 hores, i s’hi han desplaçat 12 dotacions dels Bombers, incloent-hi tres mitjans aeris per intentar contenir les flames amb rapidesa.
Zona afectada pel foc
El foc afecta principalment camps de rostoll situats a prop de la carretera LV-7031 i de la mateixa infraestructura ferroviària, fet que ha obligat a extremar les precaucions i suspendre el trànsit ferroviari.
Amb l’incendi estabilitzat, s’espera que la circulació ferroviària es pugui reprendre pròximament, tot i que encara no hi ha una hora concreta per restablir el servei.