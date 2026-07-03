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Les notícies de RTVE Catalunya

La tramuntana dificulta l'extinció de l'incendi dela Bisbal d'Empordà

  • Confinen una casa de colònies a la Bisbal d’Empordà, la zona de Sant Pol i masies situades al sud de l'incendi
  • La tramuntana dificulta les tasques d’extinció perquè provoca focus secundaris
Columna de fum dens i extens sobre una zona verda, amb cables elèctrics creuant el cel blau. La imatge suggereix un incendi forestal actiu.
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Els Bombers de la Generalitat treballen amb un ampli dispositiu en un incendi de vegetació a la Bisbal d’Empordà, que ha obligat a activar la fase d’alerta del pla INFOCAT. El foc, detectat a les 09.17 hores, mobilitza 10 mitjans aeris i 35 terrestres i evoluciona empès per la tramuntana, que genera nombrosos focus secundaris i complica les tasques d’extinció.

Davant la situació, Protecció Civil ha enviat una alerta Es-Alert per demanar el confinament del barri de Sant Pol i de l’entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, on hi ha 150 nens. S’ha enviat una tercera ordre per part de Protecció Civil a través d’una alerta als mòbils perquè es confini la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d’Aro. 

La prioritat dels equips és estabilitzar el flanc esquerre de l’incendi i evitar que s’obri i arribi a les Gavarres, mentre s’ha sol·licitat el reforç d’avions amfibis tipus FOCAS per contenir les flames.

L'incendi de la Bisbal d'Empordà crema sense control - L'Informatiu | Veure
L'incendi de la Bisbal d'Empordà crema sense control

Tall de carreteres i dificultats per l’extinció

L’incendi es veu clarament condicionat per l’episodi de tramuntana, que facilita la propagació i obliga a un doble treball: atacar el focus principal i controlar les reproduccions. Els mitjans aeris descarreguen aigua sobre els punts més actius, mentre les dotacions terrestres fan tasques d’ancoratge i consolidació del perímetre.

Bombers al Centre de Control a la piscina de la Bisbal, i el foc de fons ACN

La situació es veu agreujada per les condicions meteorològiques, amb 32ºC de temperatura, 35% d’humitat i forta tramuntana de fins a 60 km/h, que afavoreix la propagació de les flames. Els bombers es mostren ara preocupats per l'entrada de la marinada a mitja tarda.

Segons el Servei Català de Trànsit, la carretera GI-660 està completament tallada entre Calonge i la Bisbal d’Empordà, fet que afecta la mobilitat a la zona. Les autoritats mantenen l’alerta activada mentre continuen els esforços per estabilitzar un incendi que presenta una evolució complexa.

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