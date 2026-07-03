La tramuntana dificulta l'extinció de l'incendi dela Bisbal d'Empordà
- Confinen una casa de colònies a la Bisbal d’Empordà, la zona de Sant Pol i masies situades al sud de l'incendi
- La tramuntana dificulta les tasques d’extinció perquè provoca focus secundaris
Els Bombers de la Generalitat treballen amb un ampli dispositiu en un incendi de vegetació a la Bisbal d’Empordà, que ha obligat a activar la fase d’alerta del pla INFOCAT. El foc, detectat a les 09.17 hores, mobilitza 10 mitjans aeris i 35 terrestres i evoluciona empès per la tramuntana, que genera nombrosos focus secundaris i complica les tasques d’extinció.
Davant la situació, Protecció Civil ha enviat una alerta Es-Alert per demanar el confinament del barri de Sant Pol i de l’entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, on hi ha 150 nens. S’ha enviat una tercera ordre per part de Protecció Civil a través d’una alerta als mòbils perquè es confini la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d’Aro.
La prioritat dels equips és estabilitzar el flanc esquerre de l’incendi i evitar que s’obri i arribi a les Gavarres, mentre s’ha sol·licitat el reforç d’avions amfibis tipus FOCAS per contenir les flames.
Tall de carreteres i dificultats per l’extinció
L’incendi es veu clarament condicionat per l’episodi de tramuntana, que facilita la propagació i obliga a un doble treball: atacar el focus principal i controlar les reproduccions. Els mitjans aeris descarreguen aigua sobre els punts més actius, mentre les dotacions terrestres fan tasques d’ancoratge i consolidació del perímetre.
La situació es veu agreujada per les condicions meteorològiques, amb 32ºC de temperatura, 35% d’humitat i forta tramuntana de fins a 60 km/h, que afavoreix la propagació de les flames. Els bombers es mostren ara preocupats per l'entrada de la marinada a mitja tarda.
Segons el Servei Català de Trànsit, la carretera GI-660 està completament tallada entre Calonge i la Bisbal d’Empordà, fet que afecta la mobilitat a la zona. Les autoritats mantenen l’alerta activada mentre continuen els esforços per estabilitzar un incendi que presenta una evolució complexa.