La segona onada de calor de l'estiu activa el risc extrem d'incendi a nou comarques
- Es prohibeix l'accés als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb al Solsonès
- Aquest dilluns s'assoliran els 40 graus a l'interior de Catalunya
La segona onada de calor de l'estiu arriba aquest dilluns a un dels moments més àlgids amb temperatures màximes que poden arribar a superar els 40 graus en alguns punts de l'interior. En ciutats com Manresa i Rubí s'assoliran al llarg de la jornada els 39 graus i al prelitoral es superaran els 37 graus.
L'episodi ja ha deixat nits tropicals i, fins i tot tòrrides, al litoral. Barcelona ha viscut una nova nit amb mínimes per sobre els 25 graus. En concret, al barri del Raval la temperatura no ha baixat dels 28,4 graus. Una situació similar a Mataró, on el termòmetre aquesta matinada s'ha situat per sobre dels 27 graus.
Per combatre la calor, els municipis posen en marxa els seus dispositius per prevenir els efectes de les altes temperatures. És el cas de Lleida on la Paeria activa el seu pla que ofereix una seixantena de refugis climàtics, amplia l'horari de les piscines municipals i manté un dispositiu d'atenció a col·lectius de vulnerabilitat com persones sense llar i gent gran.
Risc d'incendi extrem a 9 comarques
El risc d'incendi extrem del pla Alfa de la Generalitat està activat aquest dilluns en 45 municipis de 9 comarques de Catalunya. Són les comarques de l'Alt Urgell, Baix Empordà, Gironès, Noguera, Pallars Jussà, Ribera d'Ebre, Segrià, Solsonès i Terra Alta. A més, es prohibeix l'accés als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb al Solsonès, així com a les Gavarres on el foc ja ha cremat més de 2.000 hectàrees. D'altra banda, el nivell tres per risc molt elevat d'incendi està actiu a 385 municipis de 30 comarques.
“⚠️🔥 Aquest dilluns hi haurà risc extrem d'incendi amb restriccions d'accés a 45 municipis de 9 comarques, inclosos els espais naturals de les Gavarres, la Ribera Salada i Baronia de Rialb— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 5, 2026
🔴 El perill serà molt alt a 385 termes municipals d'una trentena de comarques pic.twitter.com/RO3Rg1RTrq“
Protecció Civil demana a la ciutadania extremar les precaucions prop de zones boscoses. En cas de veure foc o fum, insta trucar al telèfon 112. Mentre duri l'episodi de risc d'incendi en els municipis afectats, queda prohibit fer qualsevol activitat amb risc d'incendi en terrenys forestals i en una franja de 400 metres al seu voltant. Entre aquestes prohibicions, es contempla encendre foc en espais oberts i l'ús de material pirotècnic, entre d’altres.
Reforç als centres de salut
En el marc de la temporada d'estiu i per prevenir els efectes de la calor, el departament de Salut reforçarà les plantilles dels centres d'atenció primària (CAP). Es tracta de 972 professionals més de diferents perfils, provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. En aquesta línia, s'adaptaran els horaris d'obertura i tancament dels centres i s'incrementen en 21 les ambulàncies durant aquests mesos. A més, el sistema permetrà l'ús d'entre el 84% dels llits hospitalaris a l'agost i el 90% dels llits al juliol i al setembre.
Segons l'Institut de Salut Carlos III, que fa estimacions amb l'excés de defuncions, des de l'1 de juny es poden atribuir prop de 200 morts a Catalunya pels efectes de la calor.