La calor extrema deixa 130 morts a Catalunya en una setmana
- Més de la meitat de defuncions van ser de persones de 85 anys i més
- L'Aliança contra la Pobresa Energètica alerta de la "desprotecció" de moltes famílies a l'onada de calor
- Inspecció alerta 12.000 empreses pel risc de cops de calor a Catalunya
Catalunya ha registrat 130 morts atribuïbles a les altes temperatures en només una setmana, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III. Es tracta d’un repunt molt notable respecte a les 12 defuncions acumulades en les tres primeres setmanes de juny.
La calor ha impactat especialment en la població vulnerable: més de la meitat de les víctimes (76) tenien 85 anys o més. Les dades, disponibles des del 2015, indiquen que mai s’havien registrat tantes morts per calor en un mes de juny a Catalunya.
Temperatures anòmales a Barcelona
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la ciutat de Barcelona ha viscut temperatures de fins a 7 graus per sobre de la mitjana per aquesta època. La calor intensa s’ha mantingut durant gairebé dues setmanes, amb pics especialment alts a les comarques de Ponent.
Tot i una lleugera baixada en els últims dies, el ambient continua calorós arreu del territori, amb màximes de fins a 38,1 °C a l’Empordà. Meteocat preveu episodis de pluja intensa al Pirineu però adverteix que les temperatures no es normalitzaran fins a l’inici de juliol.
Emergència climàtica a Europa
La situació no és exclusiva de Catalunya. L’OMS alerta de més de 1.300 morts addicionals a Europa per la mateixa onada de calor.
El seu director general subratlla que el continent europeu s’escalfa al doble de la mitjana global, i adverteix que aquestes onades, abans excepcionals, són ara gairebé anuals.
12.000 empreses pel risc de cops de calor
La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha enviat 11.436 comunicacions a empreses per advertir-les sobre la necessitat de prevenir els cops de calor i protegir la salut laboral durant l’estiu. L’avís afecta especialment activitats amb exposició a altes temperatures, com els treballs a l’aire lliure o en entorns calorosos, on augmenta el risc d’estrès tèrmic i possibles conseqüències greus.
Els sectors prioritaris són la construcció (60%) i el sector agrari (40%), considerats els més vulnerables. La directora de la ITC, Laura Freixas, recorda que l’incompliment de les mesures preventives pot comportar sancions per infraccions greus o molt greus en seguretat laboral. Territorialment, Barcelona concentra el major nombre d’avisos, seguida de Lleida, Tarragona i Girona.