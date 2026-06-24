Catalunya registra 13 morts per l’onada de calor
- Les temperatures de fins a 43 °C provoquen més de 200 atencions del SEM
- Barcelona distribueix 1.400 polseres per detectar cops de calor entre treballadors de Parcs i Jardins i reforça protocols
Catalunya ha registrat 13 morts atribuïbles a l’onada de calor des de diumenge, segons el sistema de monitorització de mortalitat de l’Institut de Salut Carlos III.
Al conjunt de l’Estat, la xifra s’eleva fins a 108 defuncions, en un episodi de temperatures extremes que ha coincidit amb la revetlla de Sant Joan.
🔥 Temperatures extremes i nits tòrrides
L’onada de calor ha deixat valors superiors als 40 °C durant quatre dies consecutius, amb màximes de gairebé 43 °C al pla de Lleida. A més, les nits han estat tropicals o tòrrides, amb mínimes per sobre dels 20 °C, especialment a la costa. Es preveu que l’episodi remeti entre avui i demà.
Des de l’activació del PROCICAT en fase d’alerta divendres, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 208 persones per afectacions relacionades amb la calor, de les quals el 53% han necessitat trasllat a centres sanitaris. Aquestes dades posen de manifest l’impacte directe de les altes temperatures en la salut.
⚠️ Nous protocols a Barcelona
En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona ha reforçat les mesures de prevenció entre els treballadors de Parcs i Jardins. S’han distribuït 1.400 polseres tèrmiques que detecten canvis en la temperatura corporal i alerten amb vibració i so perquè els empleats s’aturin, busquin refugi i s’hidratin.
La mesura s’ha impulsat després de la presumpta mort d’una treballadora l’estiu passat. També s’han adaptat els horaris i la roba laboral per reduir l’exposició al sol. Tot i això, un 10% dels treballadors ha rebutjat portar la polsera, tot i que no incorpora GPS i té una autonomia d’uns cinc mesos.