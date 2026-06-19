L'estiu s'estrena amb una onada de calor: superarem els 40°C aquest cap de setmana
- S'espera que l'episodi comenci aquest divendres i que no vagi de baixada fins la nit de Sant Joan
- La calor s'intensifica aquest cap de setmana, amb valors que poden arribar als 40 ºC en zones de l’interior
A partir d'aquest cap de setmana ja no es pot esquivar la calor. La benvinguda a l’estiu, el 21 de juny, arriba amb una clara pujada de les temperatures i diversos avisos activats per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment Ponent. Un episodi de calor intensa que s'allargarà fins la nit de Sant Joan.
Els avisos, amb nivell màxim taronja en alguns casos, afecten especialment l’interior del territori i alerten d’un episodi de calor intensa que s’allargarà diversos dies , i tindrà el seu punt àlgid dilluns. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20°C en molts sectors, i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral.
Aquest darrers dies ja ha començat a notar-se l'augment dels termòmetres, amb registres de fins a 36 ºC a la depressió central de Lleida i Tarragona. També destaquen els 34 ºC a Pirineu de Lleida, especialment als valls i conques del sud.
El dissabte 20, la calor s’intensificarà de manera significativa. La depressió central de Lleida serà una de les zones més afectades, amb temperatures que poden arribar als 39 ºC i avisos de nivell important. Altres zones com l’Empordà, el Pirineu de Lleida o la depressió de Tarragona també registraran màximes elevades, entre 34 ºC i 36 ºC, amb especial incidència a l’interior i a la ribera de l’Ebre.
L’estiu arrenca així amb una clara onada de calor que podria marcar els primers dies de la temporada amb registres propis dels moments més àlgids de juliol.
Diumenge: pic de l’onada de calor amb fins a 40 ºC
El punt àlgid de l’episodi arriba el diumenge 21 de juny. La depressió central de Lleida podria assolir els 40 ºC, amb avisos de perill important.
També destaquen:
- 37 ºC a l’Empordà i al Pirineu de Lleida
- Valors entre 36 ºC i 38 ºC a Tarragona, amb possibilitat de 39 ºC localment a la ribera de l’Ebre
- Entre 34 ºC i 36 ºC a zones de Barcelona i Girona, sobretot al prelitoral i interiors
Aquest episodi afectarà especialment els valls interiors, el prelitoral i les zones de ponent, on la calor serà més intensa i persistent.
Avisos de l’AEMET i recomanacions
L'AEMET ha activat avisos per temperatures màximes per tot el cap de setmana, amb nivells que arriben al taronja en diversos punts del territori. Davant aquesta situació, es recomana:
- Evitar l’exposició al sol en les hores centrals del dia
- Hidratar-se sovint
- Prestar especial atenció a persones vulnerables